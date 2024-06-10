Во время салюта 9 мая женщина упала с парапета со стороны площади на цокольный этаж дома 8 по Савёлкинскому проезду. Постоянное ограждение вокруг низкого парапета оказалось установлено только с одной стороны, а временное ограждение на время салюта полиция поставить не додумалась. Кроме того, сама эта территория оказалась ужасно замусорена, будто у неё нет собственника.

Однако и здание, и земельный участок под ним находятся в частной собственности, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но что за организация или физлицо являются собственником, в городской администрации якобы не знают. При этом одновременно говорят, что управа направила обращение «в адрес собственника здания рассмотреть возможность проведения работ по установке ограждающих элементов цокольного этажа со стороны Центральной площади».

Но если собственник неизвестен, то в чей тогда адрес управа направила обращение? Или управе он известен, а префектуре нет? Вы можете поверить в правдивость этих отговорок? Может быть это такой собственник, «Кого-Нельзя-Называть»?

Как бы там ни было, сейчас ничего не изменилось: ограждения нет, мусор снизу и мусор у входа сверху. Всё это в центре города, прямо под окнами городской администрации.