Высота столбиков — 69 сантиметров, они соединены металлическими цепями. Столбики тяжелые — каждый по 240 килограмм. Привезти их должны в течение десяти дней, но как именно их расставят и когда, в учреждении почему-то не говорят. «Комментария от нас не будет» , — ответила на вопрос «Зеленоград.ру» представитель учреждения культуры.

Машины постоянно заезжают на пешеходную зону у главного входа ДК. В позапрошлом году зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения разрешила поставить здесь знак «Пешеходная дорожка» (хотя просили «Въезд запрещён»). Знак появился через полгода. Формально он запрещал движение автотранспорта по участку между парковкой на Центральной площади и входом в ДК. Но, видимо, этот запрет некому было контролировать, поскольку через месяц появился металлический барьер. Он перегораживал въезд, но и пешеходам ходить было неудобно.