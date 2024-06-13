От партии «Единая Россия» пойдет действующий депутат Андрей Титов, от партии КПРФ — Иван Ульянченко.

Эти двое боролись за кресло представителя нашего города в московском парламенте и на прошлых выборах пять лет назад. Тогда Титов (на фото слева) победил с небольшим отрывом, всего в пять процентных пункта, набрав 39%, а Ульянченко — 34%. Кандидаты от других партий значительно отстали.

Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат.

Голосование на выборах в Мосгордуму на следующие пять лет пройдет 8 сентября.