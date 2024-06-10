ДТП произошло в воскресенье около полуночи на проспекте Генерала Алексеева, между корпусом 118 и 250. Мотоциклист жив, его увезла скорая.
Из комментариев в профильных автомобильных и мотогруппах получается, что виноват водитель такси. Официальной информации из ГИБДД пока нет.
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