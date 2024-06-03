История пруда Быково Болото — первого водоёма Зеленограда
Многие беспокоились о судьбе лебедей из пруда Быково болото, который сейчас закрыт на очистку и ремонт.
С ними всё хорошо — они не будут маяться в вольере, им нашли уютное место, где лебеди переждут ремонт. Расскажем, как им живётся, когда будут подробности.
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