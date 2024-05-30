А был ли бык?

Если спросить старожилов, почему пруд называют болотом, да ещё Быковым, кто-нибудь непременно припомнит городскую легенду, о том, как сто лет назад было на этом месте было болото, и однажды пришёл сюда из деревни Матушкино бычок — водички попить, да и завяз в трясине. Быка, говорят, вызволяли всей деревней, и в память об этом происшествии место стали называть Быковым болотом.

Складная история вполне могла случиться на самом деле, только вот название Быково болото появилось гораздо раньше и с заблудшим быком никак не связано. Правильнее сказать, что это место сначала называлось Быковым, а уж потом болотом. Когда-то здесь была Быкова пустошь, прилегавшая к сельцу Матушкино (не деревне — она появилась позже и в другом месте, а сельцу, где стоял дом тогдашних хозяек — помещиц Вельяминовых).