Знаете ли вы, как появился самый первый водоём Зеленограда — один из наиболее живописных уголков природы в старой части города? Рассказываем, откуда взялось необыкновенное название этого пруда — Быково болото, где плавали первые зеленоградские моржи, когда в нём поселились лебеди и куда пропали пеликаны.
Если спросить старожилов, почему пруд называют болотом, да ещё Быковым, кто-нибудь непременно припомнит городскую легенду, о том, как сто лет назад было на этом месте было болото, и однажды пришёл сюда из деревни Матушкино бычок — водички попить, да и завяз в трясине. Быка, говорят, вызволяли всей деревней, и в память об этом происшествии место стали называть Быковым болотом.
Складная история вполне могла случиться на самом деле, только вот название Быково болото появилось гораздо раньше и с заблудшим быком никак не связано. Правильнее сказать, что это место сначала называлось Быковым, а уж потом болотом. Когда-то здесь была Быкова пустошь, прилегавшая к сельцу Матушкино (не деревне — она появилась позже и в другом месте, а сельцу, где стоял дом тогдашних хозяек — помещиц Вельяминовых).
В 18 веке Быковой пустошью владели князья Разумовские — им принадлежало множество земель по всей территории тогдашней Московской губернии. Владелицей этой земли считалась Екатерина Ивановна Разумовская, урожденная Нарышкина. Пустошь никак не использовали, заболоченная земля не годилась ни под посевы, ни под покосы. Жители соседней деревни Матушкино называли это место Быковым болотом по старинному названию пустоши.
Как вспоминал старожил этих мест бывший житель деревни Матушкино Борис Ларин: «До постройки города здесь находилось Быково болото, на котором росли огромные сосны, а между ними произрастала черника и другие ягоды. С южной стороны болота (ближе к дому № 160) находилось небольшое озеро, в котором водились караси, а летом можно было купаться. При строительстве сосны, кустарник раскорчевали, торф вывезли — и получился водоём, очертания которого показывают, каким было болото до строительства города».
Первый водоём, оказавшийся в городской черте, «окультурили» в духе времени низким бетонным бордюром, вокруг проложили прогулочную дорожку, по которой гоняла на великах детвора, посадили по берегам водолюбивые деревья — ракиты, ветлы.
К слову, Быковым болотом пруд в те годы никто не называл. По свидетельству старожилов, никакого собственного имени у водоёма не было — для горожан это был просто пруд в 1-м микрорайоне. Овальный, с двумя неглубокими заливами, площадью около 1 га — пруд сразу стал центром притяжения местных жителей, в особенности ребятишек.
Круглый год бывшее болото являлось источником разнообразных радостей и удовольствий не только для жителей окрестных домов, но и горожан из соседнего — второго микрорайона.
«Когда-то этот пруд был главным местом отдыха, — вспоминает Алла Марных. — Здесь купались, загорали, зимой катались на коньках, на лыжах с горки». «Каток был только ноябре, пока не выпадал снег, — уточняет Алексей Ларионов. — Потом его пытались чистить ещё одну-две недели, но скоро снег окончательно заносил лёд. Зато горка на пруду была центром всего микрорайона. Там катались на санках, картонках и просто лихо съезжали на ногах». «Сколько санок переломали зимой, катаясь с этой горки!» — делится Сергей Большаков.
«Мы ходили на эту горку из 2-го района. Горка была знатная — высокая и не в лесу, как в других местах, — рассказывает Анастасия Силантьева. — Как стемнеет, все малыши уходили по домам и катались только „взрослые“ (с 5 класса и старше). На эту горку мы ходили большими компаниями, как на дискотеку. Девчонки разбегались и катились вниз по льду, стоя на ногах. Мальчишки на лету пристраивались сзади, и дальше пара катилась уже вместе. Типа романтика!». «А ещё мальчишки хватали за пояс, подбивали девчонкам ноги и оба падали на лёд» — добавляет Ольга Гусева.
Не обходилось без опасных происшествий. «В 1965 я на этом пруду под лёд провалился, — вспоминает зеленоградец Вадим В., — к счастью, там неглубоко было, и я сумел вылезти самостоятельно».
«На этом пруду я и мой друг Руслан как-то весной предотвратили беду — рассказывает Вадим Голубков, — оттащили от промоины двух мелких школьников, гулявших по непрочному уже льду — еще немного, и пришлось бы лезть за ними в воду».
В 1970-е годы пруд стал излюбленным пляжным местом для окрестных жителей, хотя вовсе не был оборудован для купания. По свидетельству старожилов в жаркие дни на северо-восточной стороне водоёма, где не было высоких деревьев, застивших солнце, собиралось более сотни отдыхающих. Жители окрестных домов общались между собой во дворах, и в жару высыпали на пруд большими компаниями.
«Наши дети учились в этом пруду плавать, — рассказывает Валентина Позднева, — а в выходные и праздничные дни семьями отдыхали, купались, играли в волейбол, загорали. Это сейчас кажется, где там купаться — мелко же! Но в 1960-70 годы, купались и взрослые люди».
«Пруд действительно был мелкий, — подтвердил Зеленоград.ру Алексей Ларионов. — Но в том заливе, что ближе к корпусу 162 глубина была переменная: где-то можно было даже нырнуть, где-то — стоять по грудь. Глубже всего было под корпусом 162 — там как-то даже страшновато делалось, а напротив корпуса 160 было самое мелкое место».
Берега пруда не имели удобного захода: кто-то из купальщиков нырял, прыгая с берега или с мостков, кто-то пытался сойти в воду под скульптурой пеликанов, стоявшей над лестницей на крутом склоне. Малыши плескались на мелководье, пруд пестрел детскими надувными кругами. «Малышня тусила в основном на углу у 158-го корпуса, справа от лестницы, — вспоминает Игорь Овакимян. — Там было что-то вроде песчаного пляжика».
«Точно, мы там купались, — рассказывает Елена Закаблукова. — И вытаскивали из дому раскладушки, чтоб с комфортом, как на шезлонгах загорать возле пруда». «В 1976 году я ходила в старшую группу детсада (1036), который находился рядом с прудом, — поделилась с „Зеленоград.ру“ воспоминаниями Наталья Неклюдова. — Так мы с подружкой летом умудрялась убегать с прогулки на пруд, чтоб окунуться. И конечно все выходные там проводили. Мама меня ругала, говорила, что пруд грязный, а мне он казался огромным и чистым».
На противоположной стороне пруда были деревянные мостки. С них купались не только летом, но и зимой. Во льду делали прорубь специально для «моржей». В этом месте было довольно глубоко — метра два, и взрослые остерегали детей, чтоб те не смели подходить близко и не свалились.
Поздней весной и летом пруд и его окрестности были райским местом — живописным и романтическим зелёным уголком. «По ночам в мае около пруда соловьи заливались, — вспоминает Алексей Ларионов. — А периодически светившийся лозунг „Ленинским путём — к коммунизму“ на 162 корпусе создавал своим розово-неоновым светом какое-то сюрреалистическое счастье».
«У нас вокруг домов (корпуса 145, 146, 147, 148) росли декоративные деревья, и было много цветов, — рассказывает Марина Безгубова. — Вокруг были сады с яблонями, вишнями, кустами смородины и крыжовника. Эти яблони и другие садовые культуры сохранялись там ещё со времен деревни Матушкино».
Живая достопримечательность Быкова болота — лебеди, впервые появились там на рубеже 1970-80-х годов. Первую пару белых лебедей привезли из Московского зоопарка летом 1979 года. Чья это была инициатива теперь уже не узнать, но такая практика поддерживалась в течение многих лет.
«Когда поселили на пруду первую пару белых лебедей летом 1979-го — я ночью на них смотрела сверху — они светились! Это было чудом!» — вспоминает Елена Закаблукова.
В первый год пара белых лебедей плавала просто так. Зелёного островка посередине тогда ещё не было, и никакого пристанища на воде у них не имелось. Затем ситуацию исправили. На второй год и на третий вместо белых лебедей привезли чёрных, а вместе с ними и небольшой плот с домиком, который установили посреди пруда. Чёрных лебедей в последующие годы опять сменили белые. Птицы жили на пруду до наступления холодов, а на зиму их забирали в зоопарк.
Полюбоваться лебедями, покормить их листьями одуванчиков приходили со всего города, и в обиходных разговорах между собой горожане стали называть пруд лебединым.
В 1990-х годах лебедей привозить перестали, но в 2001 году традицию выпускать этих красивых птиц в пруд возродили. Сначала это были белые лебеди, но с ними как-то не заладилось. Одна пара птиц погибла от отравления. Потом случилась эпидемии птичьего гриппа, и снова птицы погибли. На некоторое время традиция снова прервалась. Более того, ввозить белых птиц из-за опасности птичьего гриппа надолго запретили.
Поэтому в 2007 году на пруду появилась пара австралийских черных лебедей — считалось, что чёрные особи более стойки к инфекциям (хотя последние данные это опровергают). Этих диких птиц доставили в Россию из Германии. Сначала их привезли в Ростов-на-Дону, где пернатые красавцы отбыли положенный карантин, а затем их отправили в Зеленоград. По месту проведения карантина птицы получили свои имена. Зоотехник Зоя Фёдорова, ухаживавшая за новосёлами, назвала их именами героев «Тихого Дона» — Григорием и Аксиньей. Эта пара прожила на Быковом болоте более 10 лет.
В 2018 году Григорий и Аксинья вывели птенцов, и весной 2019 родительская пара и четверо их детей были вновь выпущены на пруд. В 2020 лебеди снова стали родителями.
Долгое время у птиц не было постоянного места зимовки. На зиму их пристраивали в войсковых частях в окрестностях Зеленограда, и вообще где придётся. В 2013 году шефство над лебедями взяли городские предприниматели. Увозить птиц в питомник было нельзя из-за карантина, поэтому решили не вывозить птиц в область, а оставить их зимовать в Зеленограде в специально оборудованном утепленном домике с прозрачными стенами и бассейном внутри. Однако инициатива потерпела неудачу, и птиц отправили на зимовку в посёлок Алабушево. Впоследствии пара несколько лет зимовала в утепленном вольере в пони-клубе «Альтис», рядом с Зеленоградом, но когда народилось потомство, птицам стало слишком тесно, да и «зимний домик» за годы пришёл в негодность. Пришлось искать им новую «квартиру». В последние годы лебедям нашли приют в многофункциональном центре реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый друг» в Новой Москве.
Был бы водоём, а любители посидеть на берегу с удочкой непременно найдутся. На Быковом болоте их было немало. По словам старожилов, рыбёшка в пруду водилась мелкая — плотвички, бычки, ротаны. Иногда местные жители сами запускали в пруд новых обитателей.
«Мы с отцом как-то купили в „Океане“ двух зеркальных карпов и запустили их в пруд, — рассказывает Кирилл Беляков. — Перед запуском нас сопровождала целая толпа, я был очень горд собой. Там ведь часто народ с удочками сидел. Ловили бычков. А потом пруд стал зарастать травой и водорослями».
Видимо, карпы из магазина попадали в пруд не раз. «Помню, как моя подружка из 158 корпуса вместе с отцом выпустила туда двух живых карпов, которых они купили в „Океане“ , — вторит Наталья Неклюдова. — Не знаю, правда, что с ними потом сталось…»
«Был такой забавный случай, — вспоминает Алексей Ларионов. — В первой половине 1980-х мой отец с зимней рыбалки привёз живых карасей (или может то была плотва — сейчас уже точно не помню). Одна рыбка оказалась живучей и долго плавала у нас в ванне. Стоял уже ноябрь, пруд затянуло льдом, но мы все же выпустили стойкого карасика в прорубь. А потом летом как то проснулись, а на пруду — аншлаг — свободного места не найти: рыбаки с удочками стояли почти вплотную. И говорят: „Караси ловятся!“ Наш карась был один, но рыбаки убавлялись медленно, прошел месяц прежде, чем их осталось, как обычно, 2-3 человека, которые ловили ротанов для кошек».
«Да, караси были, — подтверждает Кирилл Беляков, — но постепенно бычки, лебеди, водоросли и рыбаки их изжили».
В первые годы существования пруда ни зеленоградцы, ни городские власти, по-видимому, не имели никакой нужды в формальном названии водоёма. В тех редких случаях, когда нужда возникала, в официальных документах и топонимических изданиях использовали либо обиходное, либо нейтральное обозначение. Так стихийное название «лебединый пруд» было подхвачено властями и попало в материалы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и его зеленоградского отделения, где слово Лебединый стали писать уже с большой буквы как имя собственное, свидетельствует известный биолог и краевед Юрий Насимович.
Он же приводит и другое название этого водоёма — Декоративный пруд, упомянутое в Топонимическом словаре-справочнике «Улицы Москвы. Старые и новые названия», изданном в 2003 году.
В воспоминаниях Бориса Ларина, опубликованных в конце 1990-х годов, фигурировал пруд на месте Быкова болота. Это историческое название, подсказанное городским властям краеведами, пригодилось в начале «нулевых», когда встал вопрос о масштабном благоустройстве водоёма, а следовательно и о выделении денег на объект, который следовало как-то назвать. Так в документах появилось официальное название — пруд Быково болото. Впрочем, есть ещё одна не лишенная логики народная версия: Быково болото названо так потому, что если посмотреть сверху, то контур водоёма похож на копыто.
К работам приступили в 2005 году. Воду из пруда спустили, дно почистили, а в середине насыпали островок, где установили домик для лебедей и высадили ивы, которые теперь сильно разрослись.
Вместо забетонированных берегов сделали ряжевую стенку из лиственничных брёвен, а дорожку вокруг пруда вымостили плитками. В центре водоёма установили фонтан, который бьёт вверх на 10 метров.
Помимо живых лебедей, на берегу пруда с советских времен «жила» парочка пеликанов. Появилась она, по-видимому, в 1970-х годах, её хорошо помнят старожилы. Вероятно, кто-то в городском хозяйстве особенно любил этих птиц, поскольку похожая скульптура была установлена и на воде Чёрного озера, правда, просуществовала недолго, была сильно повреждена и частично затонула.
В «нулевых», во время благоустройства зоны отдыха, пеликанов сломали, а потом восстановили. Скульптура простояла ещё около десяти лет.
В августе 2017 года во время комплексного благоустройства спортивной зоны возле пруда Быково болото на месте пеликанов появилась новая скульптура — белые лебеди, повернувшиеся друг к другу. Открыли её 26 августа.
«Зеленоград.ру» благодарит Алексея Ларионова и Наталью Неклюдову и журналиста Юлию Кравченко за помощь в подготовке этой статьи.