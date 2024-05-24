Началась очистка пруда Быково болото в 1-м микрорайоне от ила и мусора 24.05.2024 ZELENOGRAD.RU

На воду спустили земснаряд. Однако из него в воду потекло масло или топливо — на поверхности отчётливо видна радужная пленка.

Земснаряд — это универсальная машина с функциями землесоса и экскаватора, такие используют для очистки дна, откачки отложений, углубления водоемов. Отложения со дна по плавающей трубе будут подавать на передвижную установку по обезвоживанию осадка (на площадке возле пруда). А очищенную от осадка вода будет поступать обратно в пруд.

После очистки должны отремонтировать береговую полосу. По периметру пруда сделают прогулочную дорожку из террасной доски. Существующие бревна лиственницы срежут на 30-40 сантиметров. В северной части пруда устроят биоплато — мелководные участки с посадкой крупных водных растений. Береговую полосу сделают из «гальки, втопленной в бетон». Работы будут идти до конца года

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Метки:
микрорайон 1, пруд быково болото
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