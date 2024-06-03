Скульптуре «Девочка с собакой» вернули отломанную косичку 03.06.2024 ZELENOGRAD.RU

О повреждении любимой горожанами скульптуры в 15-м микрорайоне стало известно в марте. В управе обещали починить её, а потом прохожий обнаружил в кустах оригинальный отломанный фрагмент.

Сделал ли скульптор новую косичку или использовал оригинальную, неизвестно. Как бы там ни было, сейчас косичка на месте, место соединения незаметно.

Скульптуру поставили на бульваре 16 лет назад. Её автор Сергей Манцерев рассказывал «Зеленоград.ру», что копировал образ со своей дочери Дарьи, а причёску с её одноклассниц — приходил, фотографировал, рассматривал косички, хвостики.

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Метки:
микрорайон 15, вандализм, скульптуры
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