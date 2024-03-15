У фигуры девочки на бульваре в 15-м микрорайоне отломлен один из хвостиков на голове. Просим управу обратиться в полицию, найти вандалов и обязательно восстановить скульптуру. Если вы что-то знаете или видели, напишите.

Скульптуру поставили здесь 16 лет назад. Её автор — Сергей Манцерев — рассказывал «Зеленоград.ру», что копировал образ со своей дочери Дарьи, а причёску делал с девочек из её класса — приходил, фотографировал, рассматривал косички, хвостики.