Неизвестный отломил (или отпилил) хвостик на голове скульптуры, стоящей на бульваре в 15-м микрорайоне. «Вопрос о восстановлении в срок до 10 июня прорабатывается», сообщили «Зеленоград.ру» в управе района Крюково.

О сломанной скульптуре мы писали в марте, но позже местные жители сообщили, что это произошло ещё в прошлом году. На вопросы редакции о заявлении в полицию о факте вандализма не ответили — видимо, не заявляли. Почему, непонятно. Будет ли после восстановление организовано видеонаблюдение, чтобы поймать следующего вандала, неизвестно.

Скульптуру поставили на бульваре 16 лет назад. Её автор Сергей Манцерев рассказывал «Зеленоград.ру», что копировал образ со своей дочери Дарьи, а причёску с её одноклассниц — приходил, фотографировал, рассматривал косички, хвостики.