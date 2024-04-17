Сломанную скульптуру «Девочки с собакой» обещают восстановить в начале лета 17.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный отломил (или отпилил) хвостик на голове скульптуры, стоящей на бульваре в 15-м микрорайоне. «Вопрос о восстановлении в срок до 10 июня прорабатывается», сообщили «Зеленоград.ру» в управе района Крюково.

О сломанной скульптуре мы писали в марте, но позже местные жители сообщили, что это произошло ещё в прошлом году. На вопросы редакции о заявлении в полицию о факте вандализма не ответили — видимо, не заявляли. Почему, непонятно. Будет ли после восстановление организовано видеонаблюдение, чтобы поймать следующего вандала, неизвестно.

Скульптуру поставили на бульваре 16 лет назад. Её автор Сергей Манцерев рассказывал «Зеленоград.ру», что копировал образ со своей дочери Дарьи, а причёску с её одноклассниц — приходил, фотографировал, рассматривал косички, хвостики.

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Метки:
микрорайон 15, вандализм
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