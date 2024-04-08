Наказание административное — за повреждение чужого имущества без значительного ущерба (статья 7.17 КоАП РФ). Штраф ничтожный — от 300 до 500 рублей.

Однако в следующий раз может быть возбуждено уголовное дело о вандализме, то есть порче имущества в общественных местах. Здесь наказание может быть более суровым: от большого штрафа до ареста на три месяца.

Когда это произошло (фото явно прошлогодние) и как именно полиция выследила граффитчика, не сообщается. Главное, теперь мы знаем — могут, если захотят! Дорогие управа и полиция, пожалуйста, не останавливайтесь.