Наказание административное — за повреждение чужого имущества без значительного ущерба (статья 7.17 КоАП РФ). Штраф ничтожный — от 300 до 500 рублей.
Однако в следующий раз может быть возбуждено уголовное дело о вандализме, то есть порче имущества в общественных местах. Здесь наказание может быть более суровым: от большого штрафа до ареста на три месяца.
Когда это произошло (фото явно прошлогодние) и как именно полиция выследила граффитчика, не сообщается. Главное, теперь мы знаем — могут, если захотят! Дорогие управа и полиция, пожалуйста, не останавливайтесь.
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