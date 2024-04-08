За нанесение граффити на уличные объекты оштрафован 17-летний студент колледжа 08.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Наказание административное — за повреждение чужого имущества без значительного ущерба (статья 7.17 КоАП РФ). Штраф ничтожный — от 300 до 500 рублей.

Однако в следующий раз может быть возбуждено уголовное дело о вандализме, то есть порче имущества в общественных местах. Здесь наказание может быть более суровым: от большого штрафа до ареста на три месяца.

Когда это произошло (фото явно прошлогодние) и как именно полиция выследила граффитчика, не сообщается. Главное, теперь мы знаем — могут, если захотят! Дорогие управа и полиция, пожалуйста, не останавливайтесь.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
граффити
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заканчивается расширение фудкорта в «Иридиуме» — с виду уже всё готово к открытию Новости
Концерт группы Любе в КЦ «Зеленоград» переносится на 15 мая. Купленные билеты действительны Афиша
Знаменитого зеленоградского дворника на моноколесе наконец-то официально поблагодарили Новости
За нанесение граффити на уличные объекты оштрафован 17-летний студент колледжа Новости
Детский невролог в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Проходы вокруг Школьного озера начали перекрывать, чтобы начать работы по благоустройству и очистке Новости
Вернут зеленый мигающий сигнал на светофоры после 1 мая? ЦОДД держит интригу Новости
Бесплатный мастер-класс для начинающих дизайнеров «Photoshop» — 10 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Во время учений по тушению пожара из подъезда вынесли мешающие вещи Новости
Около 30 электричек из/в Зеленограда отменят с 11 по 26 апреля Новости
Финальные скидки весны до -70% в магазине «Organic Shop» (ТК «Иридиум») — цены от производителя Реклама
Самокаты ещё одного сервиса проката — Яндекса — появились в Зеленограде после зимы Новости
Книги писателей и иллюстраторов из Зеленограда принимают участие на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction Новости
Мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер» Сергея Клычихина — 8 апреля в студии творческого развития Mash Афиша
Куски бетона с фасада дома «Флейты» упали на пешеходную дорожку под зданием. Рядом с ним опасности поджидают вас повсюду Новости
Крупные номера на прокатных самокатах — ожидание и реальность. И что мы с этим можем сделать Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Roblox» — 6 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Прибыль зеленоградских промышленных предприятий стремительно и внезапно выросла. Теперь они активно инвестируют в развитие производства Новости
Закрыто отделение пенсионного фонда в 6-м микрорайоне. Его клиентам придётся ездит в Крюково Новости
Вакансии АО «НТЦ ЭЛИНС» — приглашаются работники на производство радиоэлектроники Реклама
ФСБ и полиция задержала жителя 2-го микрорайона за незаконное хранение оружия 1938 года Новости
Кто виноват в том, что по всему городу падают деревья и что нам с ними делать Новости
Конкурс «Я люблю Никор» Реклама
Количество новых рабочих мест в Зеленограде стремительно выросло, значительно опередив планы. Но закрыть новые вакансии сложно Новости
Заключен очередной контракт (уже пятый), чтобы все-таки закончить многолетний ремонт Фирсановского моста Новости
Levosh — инновационный бренд в мире косметики Реклама
«Мосэнергосбыт» предупреждает о новом способе мошенничества и объясняет, как защититься Новости
На пруду у Спасской церкви в Андреевке могут благоустроить зону отдыха. Если жители проголосуют за это Новости
Семейная школа «СО-Знание» приглашает родителей и учеников 1-7 классов — на дни открытых дверей и бесплатные пробные недели Реклама
Вместо обещанного магазина спорттоваров напротив 14-го микрорайона строят супермаркет Новости
Прокат электровелосипедов впервые запустят в Зеленограде Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка возле детского сада Новости
Первый магазин продуктовой сети «В1-Первый выбор» откроется в Зеленограде до конца апреля Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Подрядчик решил бросить строительство сквозного проезда между в Центральным и Московским проспектами Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру