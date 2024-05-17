«Обсудили ход реализации благоустройства территории у корпуса 1004 вместе с жителями, представителями управы и муниципальными депутатами. На встрече были представлены планы по благоустройству территории», сообщил Титов и поблагодарил жителей, принявших участие во встрече.

Однако в чате дома о встрече ничего не слышали: «Видел ли кто-нибудь объявление о встрече в подъезде, слышали ли вообще о ней, может даже участвовали?», спрашивает один из жителей, увидевший депутатский отчет.

Соседи реагируют схожим образом: «Проходила мимо, думала междусобойчик», «Не было никаких объявлений», «Видимо, собрал тех, кто у подъезда гулял», «Разве можно это назвать собранием, где было человек десять», «Время около 17, когда большинство на работе», «Ребенок сказал, то на улице собрание бабушек, а это была встреча с депутатом».

Помимо организации таких встреч, которые проходят в формате «междусобойчика», непонятно, в чем их смысл? Зачем обсуждать благоустройство, которое уже фактически началось? Где был Титов все годы своего депутатства, в течение которых не было обсуждения благоустройства с разными группами жителей?

Аналогичную встречу Титов провел в 1-м микрорайоне в конце апреля, обсуждая «концепцию благоустройства». Встреча прошла возле строительного забора (фото ниже). Не поздно ли обсуждать концепцию?