Пока это заявка на участие в предварительном партийном голосовании. Оно определит самого популярного кандидата, которого партия и выдвинет на выборах в Мосгордуму.

«Рассчитываю на поддержку единомышленников, своих избирателей — жителей Зеленограда. Заручившись доверием избирателей, готов продолжать депутатскую работу, которую вел на протяжении последних пяти лет в Мосгордуме, во фракции „Единая Россия“», — сказал Титов.

На прошлых выборах Титов шел самовыдвиженцем, но после избрания присоединился к фракции «Единая Россия».

Мосгордума — орган законодательной власти в Москве. Её депутаты принимают московские законы и контролируют их исполнение.

Голосование на выборах нового созыва Мосгордумы пройдет в сентябре. Депутаты избираются на пять лет.