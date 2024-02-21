Последнее время до отмены публичные слушания проводились формально — так стоит ли настаивать на дискредитировавшем себя инструменте, спросила депутат Никитина (КПРФ). Митрохин ответил, он ещё помнит настоящие публичные слушания, когда удавалось вместе с гражданами срывать безумные проекты. Действительно, в Зеленограде тоже через публичные слушания не прошли некоторые проекты, например, строительство церквей возле МИЭТа и пруда Быково болото.

«Публичные слушания ликвидировали под прикрытием ковида. Это был единственный институт для общения граждан с властью по градостроительным вопросам. Институт не был совершенным, но было хоть живое обсуждение. Ковид закончился, а возвращать никто ничего не желает. Желание власти отменить вообще всё понятно, она не умеет общаться с людьми», — сказал депутат Круглов (Яблоко).

«От массовой застройки людям жить хуже, а жильё дешевле не становится, несмотря на количество», — сказал депутат Соловьев (Справедливая Россия).

«Префекты очно не встречаются с людьми уже несколько лет, закрытость власти снижает её рейтинг, отмахиваться от мнения народа недопустимо», — сказал депутат Локтев.

«Нельзя вечно закручивать крышку. Может, кому-то нужны потрясения, а нам нужна стабильность и безопасность, которых не будет без прочной связи между властью и гражданами, без мощного представительства, самоуправления и прямо высказываемых мнений граждан!» — сказал депутат Тимонов (Справедливая Россия).

«Вместо обратной связи у нас строительный беспредел. Людей вообще не хотят слушать. Стройте хоть города-ульи, главное заработать, а что с москвичами будет это безразлично», — сказал депутат Янчук (КПРФ).

В итоге ни одного выступления против обращения не было, только 15 депутатов проголосовали «за», а большинство против. Среди них и депутат от Зеленограда Андрей Титов. Почему он так проголосовал, пока неизвестно. Спросим его об этом и вернемся с ответом.