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Зеленоградский депутат проголосовал против возвращения общественных обсуждений планов застройки 21.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Обращение к мэру с таким призывом рассматривала сегодня Мосгордума. Первым же постановлением 2024 года Собянин продлил отмену обязательных общественных обсуждений или публичных слушаний для принятия изменений в генплан, правила землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории.

«Граждане теперь не могут не то что обсуждать градостроительные проекты, но даже получать о них информацию. Стройки обрушиваются им на головы!» — сказал автор обращения, депутат Митрохин (Яблоко). Он считает, что запрет публичных слушаний направлен на лоббирование интересов застройщиков. «Слишком много поступало заявок на изменение правил землепользования и застройки, хочется строить и зарабатывать очень много, а генплан и ПЗЗ ограничивали аппетиты», — сказал Митрохин, отвечая на вопрос о причинах отмены общественных обсуждений в 2022 году.

Последнее время до отмены публичные слушания проводились формально — так стоит ли настаивать на дискредитировавшем себя инструменте, спросила депутат Никитина (КПРФ). Митрохин ответил, он ещё помнит настоящие публичные слушания, когда удавалось вместе с гражданами срывать безумные проекты. Действительно, в Зеленограде тоже через публичные слушания не прошли некоторые проекты, например, строительство церквей возле МИЭТа и пруда Быково болото.

«Публичные слушания ликвидировали под прикрытием ковида. Это был единственный институт для общения граждан с властью по градостроительным вопросам. Институт не был совершенным, но было хоть живое обсуждение. Ковид закончился, а возвращать никто ничего не желает. Желание власти отменить вообще всё понятно, она не умеет общаться с людьми», — сказал депутат Круглов (Яблоко).

«От массовой застройки людям жить хуже, а жильё дешевле не становится, несмотря на количество», — сказал депутат Соловьев (Справедливая Россия).

«Префекты очно не встречаются с людьми уже несколько лет, закрытость власти снижает её рейтинг, отмахиваться от мнения народа недопустимо», — сказал депутат Локтев.

«Нельзя вечно закручивать крышку. Может, кому-то нужны потрясения, а нам нужна стабильность и безопасность, которых не будет без прочной связи между властью и гражданами, без мощного представительства, самоуправления и прямо высказываемых мнений граждан!» — сказал депутат Тимонов (Справедливая Россия).

«Вместо обратной связи у нас строительный беспредел. Людей вообще не хотят слушать. Стройте хоть города-ульи, главное заработать, а что с москвичами будет это безразлично», — сказал депутат Янчук (КПРФ).

В итоге ни одного выступления против обращения не было, только 15 депутатов проголосовали «за», а большинство против. Среди них и депутат от Зеленограда Андрей Титов. Почему он так проголосовал, пока неизвестно. Спросим его об этом и вернемся с ответом.

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Метки:
публичные слушания, Титов Андрей Михайлович
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Обсуждение
Сергей Сергей
21 февраля
Что власти, что депутатам гораздо удобнее решать все по своему разумению и в соответствии с собственными интересами. А народное мнение вынуждает искать компромиссы и выкручиваться, что нервирует, особенно если кому-то что-то было обещано. Проще запретить, и голова не болит. Депутаты, голосующие по таким принципам, должны быть одноразовыми.
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