Масса пассажиров сломала двери 19-му автобусу. В итоге все остались на остановке 17.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Это произошло на остановке «Районный суд» в четверг утром. Из-за попыток всех желающих вместиться в автобус, двери оказались сломаны. После этого остановка заполнилась высаженными из автобуса людьми и уехать было уже невозможно, так как следующий 19-й приехал тоже переполненный, рассказала пассажирка Ирина. Ей нужно было ехать на Солнечную аллею, а других подходящих маршрутов, кроме 19-го, здесь нет.

Ирина считает, что нужно больше автобусов для связи нового города и Солнечной аллеи без пересадки. При этом пересадка через МЦД неудобна — на неё приходится тратить много времени.

Проблема с переполненностью 19-го маршрута не нова. В октябре на маршрут добавили два дополнительных автобуса после публикации новости о том, как мужчина ударил женщину в голову после того, как она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне. И это типичная ситуация.

Спустя полгода очевидно — добавленных автобусов оказалось недостаточно. Чем руководствуется «Мосгортранс», определяя количество необходимых на маршруте автобусов, и есть ли ресурсы для добавления новых, непонятно.

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Метки:
автобус 19
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