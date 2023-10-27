Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне 27.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом случае «Зеленоград.ру» рассказала свидетельница происшествия: «В четверг около 17:30 я вместе с сыном с трудом влезла в 19-й автобус на остановке „Парк Победы“. На следующих остановках народу набилось столько, что дышалось с трудом. На остановке „105-я поликлиника“ в средние двери втиснулась мама с ребенком лет 4-5. На следующей остановке „Универсам“ её прижало дверьми, она не могла освободить проход тем, кто хотел выйти. Какой-то мужчина, высокий, в светлой куртке, пытающийся протиснуться к выходу, начал ей грубить и оскорблять. Она ему что-то ответила. Он ее ударил в голову, потом была потасовка, он ударил женщину второй раз и выбежал из автобуса».

Найти агрессивного пассажира несложно, было бы желание — в автобусах есть камеры видеонаблюдения, есть и свидетель.

Не приходится говорить и об оплате проезда, когда в автобусе сложно пошевелиться, а не то чтобы добраться до валидатора.

При этом департамент транспорта считает, что маршрут «справляется», тогда как большинство пассажиров с этим не согласны — об этом они заявили в опросе «Зеленоград.ру» ещё летом, когда пассажиров на маршруте было явно меньше. В ответ на это в «Мосгортрансе» заявили, что вопрос увеличения количества автобусов на маршруте «находится на рассмотрении». Чем это закончилось, неизвестно.

Чего ждут чиновники, непонятно. На многочисленные сообщения о давке они не реагируют. Теперь дождались драки. Что ещё должно произойти, чтобы число автобусов стало соответствовать числу пассажиров?

Пассажирам нужно отправлять свои замечания по работе транспорта по телефону 3210, в префектуру или мэрию.

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Метки:
драка, автобус 19
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