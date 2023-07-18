«Зеленоград.ру» опросил 1400 пассажиров 19-го маршрута — 86% заявили, что он не справляется с перевозкой пассажиров (опрос проводили в телеграме, вконтакте и на сайте). Формулировка вопроса возникла из ответа государственного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» — там заявляли обратное.

Это учреждение непосредственно занимается организацией движения автобусов. Каким образом там оценивают загруженность автобусов, непонятно. Если по числу оплаченных поездок, то эти данные очевидно неадекватны реальности. Если существуют другие средства объективного контроля, о них учреждение не сообщает. Нет также и открытых данных о задержках автобусов из-за заторов и поломок — ими обычно оправдывают неравномерность движения автобусов по маршруту (то подряд идут несколько автобусов, то долго ни одного).

После жалоб пассажиров префектура попросила департамент транспорта добавить автобусов на этот маршрут. Спустя месяц в ведомстве всё ещё рассматривают вопрос и даже об этом сообщают неохотно. «Зеленоград.ру» отправил запрос в ГКУ «Организатор перевозок» о решении вопроса с 19-ми автобусами, но ответ пришлось выбивать с помощью прокуратуры. Спустя месяц оттуда ответили лаконично — «вопрос находится на рассмотрении».

В чем причина такой невнятной работы оператора наземного транспорта, непонятно. То ли не хватает автобусов, то ли не хватает информации о реальном числе пассажиров. Иногда кажется, что решения принимают на основе субъективных наблюдений — сотрудник отправляется на маршрут или остановку и смотрит, что происходит. Но это и так ясно — достаточно изучить отзывы пассажиров.

Возможно, ждут осени, когда пассажиров станет намного больше. С началом учебного года и окончанием отпусков, количество пассажиров резко увеличится. На 19-м автобусе, в частности, люди ездят в МИЭТ, на предприятия, в школы и поликлиники в старом и новом городе. «Ездим с детьми в учебное время на 19-м автобусе из нового в старый город, к остановкам „Районный суд“ и „Крюковская эстакада“ людей набивается столько, что пару раз у меня было ощущение, что вот так погибают в давке. Двери после суда закрываются с десятого раза из-за количества пассажиров», пишет читательница «Зеленоград.ру».

В апреле на 19-й маршрут уже добавили один дополнительный автобус после жалоб пассажиров, но, похоже, этого мало. Автобусы должны не только выдерживать интервал от 4 до 9 минут в час пик, но и справляться с большим числом пассажиров. Некоторые предлагают вернуть на маршрут сдвоенные автобусы-гармошки, куда вмещается больше людей, чем в нынешние «НефАЗы», но гармошки не вернут — для них в городе пока нет инфраструктуры.

Пассажирам придётся либо страдать, либо добиваться увеличения числа автобусов. Оставлять свои замечания по работе транспорта можно по телефону 3210, отправляя сообщения в префектуру или мэрию.