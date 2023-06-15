19-й автобус связывает старый город с новым. Это один из самых протяженных автобусных маршрутов внутри Зеленограда — почти 24 километра. По данным на май, на маршруте работают 19 автобусов — это больше, чем на любом другом зеленоградском. Для сравнения, на «единице» и 32-м, также курсирующих между старым и новом городе, работают 11 и 9 автобусов соответственно. 19-й, видимо, более востребован. По официальному расписанию, в часы пик автобус должен ходить с интервалом 6-8 минут, в остальное время 10-20 минут.

Большие перерывы в движении 19-го действительно были, сообщили в префектуре. Соблюдение расписания в апреле-мае проверили с помощью комплекса систем управления пассажирским транспортом (КСУПТ) — выявлены случаи увеличенных интервалов. Причина — заторы на дороге или техническая неисправность автобуса и последующий сход с линии. Руководству «Мосгортранса» направлено письмо «о необходимости принять меры по обеспечению выпуска на маршрут технически исправного подвижного состава».

Непосредственно организацией движения городского наземного транспорта занимается учреждение «Организатор перевозок», подведомственное департаменту транспорта. Там считают, что 19-й маршрут «с перевозками пассажиров справляется». Но зеленоградская префектура всё равно попросила обсудить увеличение единиц транспорта на 19-м. Вряд ли это сделано после одного обращения в интернет-приемную — возможно, люди жаловались на нехватку 19-х автобусов или большие интервалы движения непосредственно в мэрию или дептранс. Эти автобусы действительно часто переполнены, особенно в часы пик. Весной было заметно, что утром сложно влезть в 19-й в новом городе (в частности, на остановке «Районный суд»), а в вечерний пик — наоборот, в старом.

В апреле на 19-й маршрут добавили один дополнительный автобус после жалоб пассажиров. Интервал движения в часы пик должен быть от 4 до 9 минут, если не случатся пробки или поломки, сообщил тогда курирующий транспортные вопросы зампрефекта Дмитрий Морозов.

Поступают ли в Зеленоград новые автобусы, когда старые выходят из строя, неизвестно. Возможно, на конкретный маршрут добавляют автобусы, забрав их с другого, менее востребованного маршрута. Известно, что Москва больше не закупает автобусы на обычном топливе (дизель, газ), новые — только электробусы. Но электробусы в Зеленограде появятся лишь после постройки зарядной станции для них — не раньше 2026 года.

Если вы сталкиваетесь с проблемами в работе автобусов, обязательно сообщите об этом на горячую линию московского транспорта по короткому номеру 3210.