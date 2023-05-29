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Автобусы-гармошки в Зеленоград не вернут, потому что они очень большие — и занимают место обычных автобусов 29.05.2023 ZELENOGRAD.RU

В автобусах НефАЗ, которые ходят сейчас по Зеленограду, всего вмещается 111 человек, а в сдвоенных «гармошках», которые ещё несколько лет назад ходили по городу — 150. О сдвоенных больших автобусах пассажиры вспоминают, когда приходится брать штурмом обычные. На самых загруженных маршрутах — например, 19-м — лишние сорок стоячих мест в автобусе очень кстати. Почему же нет «гармошек», если они были бы востребованы в часы пик?

Вернуть «Гармошки» на 19-й маршрут попросил префектуру житель города и отметил, что даже днем 19-е ходят набитые, влезть невозможно. Префектура ответила, что таких автобусов (официально они считаются автобусами «особо большого класса») нет «в связи с ограниченными площадями существующих отстойно-разворотных площадок».

Конечные остановки, где отстаиваются автобусы, не изменились, но самих автобусов стало намного больше, чем раньше, пояснили «Зеленоград.ру» в автокомбинате. Видимо, «двойные» автобусы на конечных остановках занимают много места — и таким образом мешают приезжать и вставать «одинарным». То есть — или большой автобус ходит реже, или более мелкие ездят чаще.

Любопытно, что в департаменте транспорта другая версия. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ведомстве ответили, что с загруженностью автобусов в нашем городе всё хорошо, и в «гармошках» нет необходимости: «Перевозка пассажиров осуществляется автобусами большого класса вместимости с необходимой частотой движения в целях предоставления пассажирам максимального уровня сервиса». В дептрансе также отметили, что частота движения «при необходимости регулярно пересматривается».

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Метки:
автобусы
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Обсуждение
Вера Инкина
Вчера, 11:52
" В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ведомстве ответили, что с загруженностью автобусов в нашем городе всё хорошо и в «гармошках» нет необходимости:"
Так они думают, потому что считают кол-во пассажиров по приложенным к валидатору билетам. А т.к. у нас многие не оплачивают проезд через валидатор, то по подсчетам вместо 100 чел в автобусе едет 10. И нет смысла увеличивать размер или количество автобусов на линии.
Это как версия.
Торопов
Вчера, 17:14
Дептранс тут решения и принимает, а никакая не префектура. Странно, что пишущие жалобы (справедливые, по сути),этого не понимают.
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