В автобусах НефАЗ, которые ходят сейчас по Зеленограду, всего вмещается 111 человек, а в сдвоенных «гармошках», которые ещё несколько лет назад ходили по городу — 150. О сдвоенных больших автобусах пассажиры вспоминают, когда приходится брать штурмом обычные. На самых загруженных маршрутах — например, 19-м — лишние сорок стоячих мест в автобусе очень кстати. Почему же нет «гармошек», если они были бы востребованы в часы пик?

Вернуть «Гармошки» на 19-й маршрут попросил префектуру житель города и отметил, что даже днем 19-е ходят набитые, влезть невозможно. Префектура ответила, что таких автобусов (официально они считаются автобусами «особо большого класса») нет «в связи с ограниченными площадями существующих отстойно-разворотных площадок».

Конечные остановки, где отстаиваются автобусы, не изменились, но самих автобусов стало намного больше, чем раньше, пояснили «Зеленоград.ру» в автокомбинате. Видимо, «двойные» автобусы на конечных остановках занимают много места — и таким образом мешают приезжать и вставать «одинарным». То есть — или большой автобус ходит реже, или более мелкие ездят чаще.

Любопытно, что в департаменте транспорта другая версия. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ведомстве ответили, что с загруженностью автобусов в нашем городе всё хорошо, и в «гармошках» нет необходимости: «Перевозка пассажиров осуществляется автобусами большого класса вместимости с необходимой частотой движения в целях предоставления пассажирам максимального уровня сервиса». В дептрансе также отметили, что частота движения «при необходимости регулярно пересматривается».