Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне
Новые автобусы появятся с понедельника, 30 октября: на 19-м маршруте будет два дополнительных автобуса, на 11-м — один. Об этом сообщила префектура со ссылкой на «Мосгортранс».
Достаточно ли этого количества автобусов, чтобы на маршруте можно было комфортно ездить в час пик, непонятно. Чем руководствуется «Мосгортранс», определяя количество дополнительных автобусов, тоже непонятно. Автобусы на 11 и 19-м маршрутах появились за счет уменьшения числа машина на других машинах, не сообщается.
Пассажирам останется судить об адекватности их действий только на личном опыте. Сообщайте, станет ли лучше на этих маршрутах с понедельника.
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