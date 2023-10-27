Новые автобусы появятся с понедельника, 30 октября: на 19-м маршруте будет два дополнительных автобуса, на 11-м — один. Об этом сообщила префектура со ссылкой на «Мосгортранс».

Достаточно ли этого количества автобусов, чтобы на маршруте можно было комфортно ездить в час пик, непонятно. Чем руководствуется «Мосгортранс», определяя количество дополнительных автобусов, тоже непонятно. Автобусы на 11 и 19-м маршрутах появились за счет уменьшения числа машина на других машинах, не сообщается.

Пассажирам останется судить об адекватности их действий только на личном опыте. Сообщайте, станет ли лучше на этих маршрутах с понедельника.