В строящемся на Георгиевском проспекте ЖК «Зелёный парк» (он же ЦИЭ) уже определились крупные сетевые арендаторы — давно знакомые, неожиданностей нет.
Информация о будущих арендаторах появилась в объявлениях о продаже помещений в микрорайоне. Их продают как готовый арендный бизнес с конкретными арендаторами. «Винлаб» будет на первом этаже жилого дома, «Пятерочка» и «Магнит» — в пристройках.
Это первые арендаторы, будут и другие — жилой комплекс большой, нежилых помещений на первых этажах и в пристройках хватает. Застройщик ПИК анонсировал «магазины, кафе и полезные сервисы, которые часто открывают сами жители».
В этом году в «Зелёном парке» планируют заселить восемь домов. Это почти две тысячи квартир. Активно строится подъездная дорога к новостройкам от Георгиевского проспекта. Строящийся детский сад на 250 мест намереваются открыть весной-летом 2025 года, школу на 550 мест — летом-осенью 2025-го. Вместо планировавшегося торгового центра возле Георгиевского проспекта построят логистический комплекс.