В строящемся на Георгиевском проспекте ЖК «Зелёный парк» (он же ЦИЭ) уже определились крупные сетевые арендаторы — давно знакомые, неожиданностей нет.

Информация о будущих арендаторах появилась в объявлениях о продаже помещений в микрорайоне. Их продают как готовый арендный бизнес с конкретными арендаторами. «Винлаб» будет на первом этаже жилого дома, «Пятерочка» и «Магнит» — в пристройках.

Это первые арендаторы, будут и другие — жилой комплекс большой, нежилых помещений на первых этажах и в пристройках хватает. Застройщик ПИК анонсировал «магазины, кафе и полезные сервисы, которые часто открывают сами жители».