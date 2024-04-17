Раньше проект был другой — два здания высотой примерно в три этажа. Но это прежние планы, а «высотный» вариант — свежий. Председатель НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский говорит, что пока эскизы, предстоит выполнить архитектурно-градостроительное решение и утвердить его в Москомархитектуре.

В конце прошлого года в администрации МЖК «Зеленоград.ру» рассказали, что планируемого ранее торгового центра в этом месте не будет. Вместо него устроят палеонтологический с камнями, аммонитами, минералами. А за счет продажи помещений в офисно-деловом центре можно построить давно задуманный и готовящийся парк-музей в МЖК.

История этой стройки тянется больше двадцати лет. Земельный участок площадью 4500 квадратных метров московские власти сдали в аренду НП МЖК «Зеленоград» на 49 лет ещё в 2003 году. Из-за бюрократической волокиты и неразберихе в государственном кадастре арендатору пришлось судиться с департаментом городского имущества.