На давно огороженном участке при въезде в микрорайон МЖК построят большой офисно-деловой центр — обещают без ТЦ, но с музейной экспозицией. Офисы будут продаваться. Пока всё это проектируют, но замысел в общих чертах понятен.
Официально будущее здание называется «культурно-торговый и офисно-деловой центр». Проектные изображения, опубликованные в чате микрорайона, «Зеленоград.ру» переслал местный житель. Судя по ним, построят большое здание разной высотности с башней в восемь этажей. В полукруглой части расположится музей удивительных камней, аммонитов и минералов. Высотная часть здания явно отводится под офисы. Светлая облицовка здания отличается от краснокирпичных жилых домов. Кровля, вероятно эксплуатируемая — в проекте на ней парк или сад. Территория у делового центра выложена плиткой, на пешеходной зоне — инсталляции в виде камней. Парковочные места размечены со стороны Никольского проезда и леса.
Раньше проект был другой — два здания высотой примерно в три этажа. Но это прежние планы, а «высотный» вариант — свежий. Председатель НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский говорит, что пока эскизы, предстоит выполнить архитектурно-градостроительное решение и утвердить его в Москомархитектуре.
В конце прошлого года в администрации МЖК «Зеленоград.ру» рассказали, что планируемого ранее торгового центра в этом месте не будет. Вместо него устроят палеонтологический с камнями, аммонитами, минералами. А за счет продажи помещений в офисно-деловом центре можно построить давно задуманный и готовящийся парк-музей в МЖК.
История этой стройки тянется больше двадцати лет. Земельный участок площадью 4500 квадратных метров московские власти сдали в аренду НП МЖК «Зеленоград» на 49 лет ещё в 2003 году. Из-за бюрократической волокиты и неразберихе в государственном кадастре арендатору пришлось судиться с департаментом городского имущества.