Спецдорпроект, Константин Антонович: «Только ущерб здоровью и важен, а не разбитые бамперы и мнимый стресс водителей»

Хотя, по мнению Морозова, комментарии излишни, «Зеленоград.ру» обратился за комментарием к руководителю компании «Спецдорпроект» Константину Антоновичу. Он считает, что приведенные Морозовым данные подтверждают правильность проводимого эксперимента. Приводим его комментарий полностью:

— Показателем состояния безопасности дорожного движения в России, является только ущерб жизни и здоровью граждан в результате ДТП. Только этот показатель важен и его оценивает вся вертикаль власти начиная от Президента России Путина Владимира Владимировича и заканчивая территориальными подразделениям ГИБДД и исполнительной власти. Об этом говорит и действующая стратегия безопасности дорожного движения России, и разрабатываемая на 2025-2030 годы.

Ущерб транспортным средствам, так называемые «мелочевки», где страдает только «железо», не является атрибутом безопасности дорожного движения. Мы неоднократно выкладывали видео из Зеленограда, когда водители сооружают мелкие аварии, где страдает только железо: сдают задом в другие машины, на ровном месте едут вперёд и втыкаются в передние авто и т. д. Ориентироваться на них — нельзя, не нужно и просто в корне неверно!

Кроме того: в открытом доступе, есть только и именно информация о ДТП с пострадавшими. Вся информация о мелочевках — к ней нет доступа, поэтому комментировать невозможно, да и не нужно.

А когда мнимая стрессовость водителей за рулём будет атрибутом безопасности дорожного движения, тогда и поговорим на эту тему. А если такой впечатлительный, и не хочешь стрессовать, пользуйся общественным транспортом! Он шикарен.

Резюмирую: Президент страны Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, указал, что за 2023 год погибло 14500 человек и пострадало 166000, что травматизм в 2023 году вырос и обратил внимание, что необходимо на дорогах обеспечивать безопасность движения. Никакой речи о бамперах и мнимом стрессе водителей, не идет.

Смертность на дорогах — управляемое явление! Здоровье и жизнь граждан — наш главный приоритет! Это приоритет Департамента транспорта и ГКУ ЦОДД, поэтому они и мы действуем, смотрим — как ещё можно уменьшить травматизм, пробуем, а не ждём, как звёзды сложатся!

Снижение травматизма на дорогах Зеленограда — это главная и можно сказать единственная цель эксперимента, и она на протяжении всего эксперимента (пять месяцев) достигается! Точка.