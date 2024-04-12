Отмену мигающего зеленого светофора снова раскритиковали в префектуре, одновременно подтвердив снижение числа пострадавших в ДТП. Такая позиция чиновников прямо противоречит политике президента Путина 12.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Представитель префектуры снова раскритиковал проводимый в Зеленограде эксперимент по отмене зеленого мигающего сигнала светофора. Доказывая вред эксперимента, он рассказал о значительном росте числа разных категорий ДТП, за исключением аварий с пострадавшими — их как раз стало меньше.

На это представитель компании «Спецдорпроект», выступающий за отмену зеленого мигания, ответил, что только снижение ущерба здоровью и важно в организации безопасности дорожного движения — так считает вся вертикаль власти, начиная от президента Путина. Значит этого должны добиваться и местные власти, включая зеленоградские префектуру и ГИБДД.

Префектура, Дмитрий Морозов: «Это ужасно — комментарии излишни»

Данные ГИБДД об изменении числа ДТП за период с 15 октября 2023 по 1 января 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года озвучил в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Дмитрий Морозов, курирующий транспорт:

  • количество ДТП в целом увеличилось на 30%
  • количество ДТП на светофорных объектах +50%
  • количество ДТП на пешеходных переходах со светофорами +200%
  • нарушение скоростного режима +30%
  • проезд светофора на запрещающий сигнал (примечание «Зеленоград.ру»: непонятно, на желтый или на красный) — в два раза

«Мне даже добавить нечего — это ужасно», сказал Морозов, но всё-таки добавил: «Единственная позиция, где ситуация улучшилась — это количество ДТП с пострадавшими (выделение и примечание «Зеленоград.ру»: 23 пострадавших за период эксперимента, 46 — годом раньше, то есть снижение в два раза).

«Вот как тут посмотреть, — рассуждает Морозов. — Понятно, что каждая человеческая жизнь и здоровье бесценно. Но мне кажется, что стрессовая ситуация [для водителей], когда [происходят] эти бесконечные аварии — это тоже не совсем правильно. Мы очень надеемся, что этот эксперимент будет прекращен и люди вернутся в спокойный режим езды».

Спецдорпроект, Константин Антонович: «Только ущерб здоровью и важен, а не разбитые бамперы и мнимый стресс водителей»

Хотя, по мнению Морозова, комментарии излишни, «Зеленоград.ру» обратился за комментарием к руководителю компании «Спецдорпроект» Константину Антоновичу. Он считает, что приведенные Морозовым данные подтверждают правильность проводимого эксперимента. Приводим его комментарий полностью:

— Показателем состояния безопасности дорожного движения в России, является только ущерб жизни и здоровью граждан в результате ДТП. Только этот показатель важен и его оценивает вся вертикаль власти начиная от Президента России Путина Владимира Владимировича и заканчивая территориальными подразделениям ГИБДД и исполнительной власти. Об этом говорит и действующая стратегия безопасности дорожного движения России, и разрабатываемая на 2025-2030 годы.

Ущерб транспортным средствам, так называемые «мелочевки», где страдает только «железо», не является атрибутом безопасности дорожного движения. Мы неоднократно выкладывали видео из Зеленограда, когда водители сооружают мелкие аварии, где страдает только железо: сдают задом в другие машины, на ровном месте едут вперёд и втыкаются в передние авто и т. д. Ориентироваться на них — нельзя, не нужно и просто в корне неверно!

Кроме того: в открытом доступе, есть только и именно информация о ДТП с пострадавшими. Вся информация о мелочевках — к ней нет доступа, поэтому комментировать невозможно, да и не нужно.

А когда мнимая стрессовость водителей за рулём будет атрибутом безопасности дорожного движения, тогда и поговорим на эту тему. А если такой впечатлительный, и не хочешь стрессовать, пользуйся общественным транспортом! Он шикарен.

Резюмирую: Президент страны Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, указал, что за 2023 год погибло 14500 человек и пострадало 166000, что травматизм в 2023 году вырос и обратил внимание, что необходимо на дорогах обеспечивать безопасность движения. Никакой речи о бамперах и мнимом стрессе водителей, не идет.

Смертность на дорогах — управляемое явление! Здоровье и жизнь граждан — наш главный приоритет! Это приоритет Департамента транспорта и ГКУ ЦОДД, поэтому они и мы действуем, смотрим — как ещё можно уменьшить травматизм, пробуем, а не ждём, как звёзды сложатся!

Снижение травматизма на дорогах Зеленограда — это главная и можно сказать единственная цель эксперимента, и она на протяжении всего эксперимента (пять месяцев) достигается! Точка.

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Метки:
безопасность дорожного движения, Антонович Константин, Морозов Дмитрий Витальевич, сюжет: отключение мигающего зеленого
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