Зона поездки у «Яндекса» — весь Зеленоград, включая «Зеленопарк», но без промзон. Медленная зона 10 км/ч вокруг вокзала в Крюково (включая подземный переход).

Сейчас в Зеленоград привезли около двухсот самокатов «Яндекса». Никаких обещанных улучшений для безопасности и контроля на этих самокатах нет: ни больших номеров (только мелкие нечитаемые «инвентарные» номера), ни обязательной проверки знаний ПДД в приложении.

В конце марта в Зеленограде начал работать «Юрент». В третьем крупном сервисе Whoosh сообщили «Зеленоград.ру», что они ориентируются на погоду — как только в городе потеплеет, сразу же выставят свои самокаты на улицу.