Прокат электровелосипедов впервые запустят в Зеленограде 03.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Это будут оранжевые электровелосипеды 2.0 — самая популярная модель городского велопроката, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. Для них не нужны станции велопроката, их можно оставлять на парковках для СИМ, обозначенных в приложении «Велобайк».

Такие велосипеды безопасные, маневренные, комфортные и нравятся велосипедистам, говорят в дептрансе. Их максимальная скорость — 25 км/ч, на руле — водозащитный дисплей и держатель для телефона с беспроводной зарядкой. В новых моделях улучшили тормозную систему, дисплей и сиденье, установили бескамерные покрышки, сделали фиксацию вещей в корзине, а педали теперь — с противоскользящим протектором. Езить на таких велосипедах можно с 16 лет.

Тарифы:

  • поминутный: 40 рублей, 3 рубля/минута, одна поездка в течение суток
  • месяц: 99 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок в месяц
  • сутки: 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок по 30 минут в сутки
  • сезон: 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездов до конца сезона
  • прогулка: 590 рублей, 2 р/мин, 3 часа поездок в течение 48 часов

Также по единым проездным билетам на 30/90/365 дней предоставляют 60/180/390 бесплатных поездок по 30 минут.

Когда именно оранжевые электровелосипеды появятся в Зеленограде, пока неизвестно, но обещают в этом сезоне.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим, велопрокат
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