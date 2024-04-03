Это будут оранжевые электровелосипеды 2.0 — самая популярная модель городского велопроката, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. Для них не нужны станции велопроката, их можно оставлять на парковках для СИМ, обозначенных в приложении «Велобайк».
Такие велосипеды безопасные, маневренные, комфортные и нравятся велосипедистам, говорят в дептрансе. Их максимальная скорость — 25 км/ч, на руле — водозащитный дисплей и держатель для телефона с беспроводной зарядкой. В новых моделях улучшили тормозную систему, дисплей и сиденье, установили бескамерные покрышки, сделали фиксацию вещей в корзине, а педали теперь — с противоскользящим протектором. Езить на таких велосипедах можно с 16 лет.
Тарифы:
- поминутный: 40 рублей, 3 рубля/минута, одна поездка в течение суток
- месяц: 99 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок в месяц
- сутки: 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок по 30 минут в сутки
- сезон: 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездов до конца сезона
- прогулка: 590 рублей, 2 р/мин, 3 часа поездок в течение 48 часов
Также по единым проездным билетам на 30/90/365 дней предоставляют 60/180/390 бесплатных поездок по 30 минут.
Когда именно оранжевые электровелосипеды появятся в Зеленограде, пока неизвестно, но обещают в этом сезоне.