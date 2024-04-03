Это будут оранжевые электровелосипеды 2.0 — самая популярная модель городского велопроката, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. Для них не нужны станции велопроката, их можно оставлять на парковках для СИМ, обозначенных в приложении «Велобайк».

Такие велосипеды безопасные, маневренные, комфортные и нравятся велосипедистам, говорят в дептрансе. Их максимальная скорость — 25 км/ч, на руле — водозащитный дисплей и держатель для телефона с беспроводной зарядкой. В новых моделях улучшили тормозную систему, дисплей и сиденье, установили бескамерные покрышки, сделали фиксацию вещей в корзине, а педали теперь — с противоскользящим протектором. Езить на таких велосипедах можно с 16 лет.

Тарифы:

поминутный : 40 рублей, 3 рубля/минута, одна поездка в течение суток

: 40 рублей, 3 рубля/минута, одна поездка в течение суток месяц : 99 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок в месяц

: 99 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок в месяц сутки : 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок по 30 минут в сутки

: 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездок по 30 минут в сутки сезон : 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездов до конца сезона

: 450 рублей, 2 р/мин, неограниченное число поездов до конца сезона прогулка: 590 рублей, 2 р/мин, 3 часа поездок в течение 48 часов

Также по единым проездным билетам на 30/90/365 дней предоставляют 60/180/390 бесплатных поездок по 30 минут.

Когда именно оранжевые электровелосипеды появятся в Зеленограде, пока неизвестно, но обещают в этом сезоне.