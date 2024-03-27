Прокат самокатов вернулся в Зеленоград — пока только один сервис 27.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Самокаты сервиса «Юрент» появились в городе. Зона покрытия у «Юрента» — весь Зеленоград, Андреевка, Голубое, ЖК «Новый Зеленоград», ТЦ «Зеленопарк».

Есть запрещенные зоны: префектура, Школьное озеро, зона посадки в автобусы перед вокзалом в Крюково со стороны старого города и подземный переход между старым и новым городом возле станции. Есть также «медленная зона» на улице Логвиненко — там скорость ограничена 15 км/ч (в остальным местах — 25).

Обещанных департаментом транспорта новшеств, связанных с безопаcностью и контролем, у «Юрента» пока нет. Номера на самокатах по-прежнему крошечные — разглядеть их во время движения невозможно. Обязательного контроля возраста или знаний правил перед поездкой нет. Есть только тест на ПДД, за успешное прохождение которого дают промокод на скидку 5%.

Кстати, если вы ещё не пользовались «Юрентом», то вот вам промокод на 50 бонусов — 4TPQTT

Самокаты двух других сервисов проката, которые должны заработать в Зеленограде — Whoosh и Яндекс — пока не завезли, но скоро и они появятся.

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Метки:
самокаты, моноколесы и другие сим
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