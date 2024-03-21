Начался сезон проката самокатов — за зиму наобещали много нового 21.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Самокаты уже появились в Подмосковье (на фото — Химки). Когда сезон откроется в Москве, пока неизвестно, но скоро. За зиму сервисы проката и власти делали много заявлений о планируемых изменениях. Собрали дайджест обещаний.

Whoosh: «Будем распознавать поездки вдвоем и запрашивать подтверждение возраста». Как будут это делать, пока неизвестно. Если надо будет просто нажать кнопку «Да, мне уже есть 18 лет», то это вряд ли решит проблему. Если будут запрашивать данные паспорта, как это делают сервисы каршеринга — другое дело.

Whoosh: «Оснастим самокаты большими номерами для фиксации нарушений камерами. Номер будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей». Хорошая затея, осталось только, чтобы эти номера попадали в поле зрения камер, когда самокат едет не по дороге, а по тротуару.

Дептранс: «в приложениях введут идентификацию и рейтинг пользователей, а также тестирование на знание ПДД, чтобы выявлять и блокировать тех, кто ездит не по правилам». Пока непонятно, насколько формально это будет сделано. Судя по расплывчатости формулировок, всё будет строиться на доверии. Если недобросовестный пользователь захочет обмануть сервис, защиты не будет

МВД разъяснило, что водители велосипедов и самокатов не имеют преимуществ на нерегулируемых пешеходных переходах, если не спешились (кроме ситуаций поворота машины во двор). Впрочем, это не значит, что самокатчиков можно давить — ответственность за управление транспортным средством повышенной опасности никто не отменял. МВД уточняет, что согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения обязаны действовать так, чтобы не создавать опасности и не причинять вреда.

Мосгордума спешит ввести больше нелепых штрафов для самокатчиков. Например, за оставление места ДТП (1500 рублей), за передачу самоката пьяному (1500). А также за употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или после остановки сотрудником полиции (30 тысяч).

Мосгордума не спешит создавать инфраструктуру для самокатов и велосипедов. Председатель Мосгордумы надеется(!), что инфраструктура «появится в будущем».

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Метки:
самокаты, моноколесы и другие сим
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