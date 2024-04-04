Крупные номера на прокатных самокатах — ожидание и реальность. И что мы с этим можем сделать 04.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Бессилие из-за невозможности пожаловаться на нарушителя правил езды на прокатных самокатах ужасно злило в прошлом году. Вот нарушитель уносится вдаль, а разглядеть или сфотографировать крошечный номер совершенно невозможно. Поэтому обещание (https://t.me/zelenogradru/21125) департамента транспорта оснастить все самокаты крупными номерами казалось отличным решением.

Однако ничего подобного не произошло. На появившихся в Зеленограде самокатах «Юрент», остались прошлогодние нечитаемые номера. Дептранс в ответ на вопрос «Зеленоград.ру», обязательна ли установка на всех самокатах крупных номеров, глубокомысленно изрёк: «Важно понимать, номера уже есть на всех самокатах проката». А крупными номерами самокаты только «начали оснащать». На прямой вопрос «когда закончат» ответили уклончиво — «в ближайшее время». Что мешало сделать это за зиму, непонятно. Теперь неопределенно долгое «ближайшее время» самокатчики продолжат безнаказанно нарушать.

Однако выход есть! На самом деле, сервисам проката не нужны номера, чтобы определить нарушителя. На днях это фактически подтвердили в компании Whoosh. Очевидец снял на видео самокат сразу с тремя ездоками и отправил его в службу поддержки сервиса. Зная дату, время и точное место съемки, они отследили поездку, подтвердили нарушение ПДД, списали с аккаунта штраф 800 рублей и навечно его заблокировали.

От сообщения о нарушении до штрафа прошло полчаса. В компании призвали сообщать о подобных нарушениях любым из способов. Вероятно, работающий в Зеленограде «Юрент» тоже умеет найти нарушителя по видеосъемке и данных о месте и времени нарушения. Призываем вас использовать эту возможность: пишите им в почту support@urent.ru, в сообщения группы вконтакте mtsurent или в телеграм Urent_support_bot.

Симъ победиши!

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим
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