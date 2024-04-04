Куски бетона с фасада дома «Флейты» упали на пешеходную дорожку под зданием. Рядом с ним опасности поджидают вас повсюду 04.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Судя по всему, в среду разрушилась бетонная окантовка выступающего балкона одной из двухэтажных квартир. Разрушения значительные — если их не остановить, камни продолжат падать.

Тогда был сильный ветер. Но вряд ли разрушение связано с погодой, разве что она послужила последней каплей. Однако ветер чуть не сорвал плохо закрепленный металлический козырек над крышей.

«Флейту» капитально ремонтировали всего десять лет назад, но уже через три года после ремонта, камни начали падать с фасада — это происходит регулярно. Пока повреждались только машины, но рано или поздно получит по голове и прохожий.

А с другой стороны «Флейты» ходить опасно из-за затянувшейся перекладки коммуникаций и строительства новой дороги. Отвечающий в городе за строительство заместитель префекта Дмитрий Морозов посоветовал ходить с другой стороны здания. Но там как раз падают камни.

Кругом опасности! Теперь проход вдоль «Флейты» до боли напоминает прохождение компьютерной игры, где всё хочет вас убить.

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Метки:
микрорайон 3, флейта
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