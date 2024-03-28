В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход 28.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Знаки пешеходного перехода и жилой зоны поставили в проезде возле «Флейты», где идёт затянувшаяся стройка сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом, осенью прошлого года. Стройка превратила в ад жизнь как пешеходов, так и автомобилистов. Знаки поставили сами строители по просьбе администрации школы 1557 — там, где дети идут в отделение школы (бывший «Орленок»).

Сейчас один знак убрали, а второй, видимо, ещё не успели. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сказали, что переход сделан не по правилам, нужно рисовать разметку, сообщил «Зеленоград.ру» представитель подрядной организации, работающей в проезде. Наносить разметку строители не хотят — «нет средств, и перехода этого в проекте [организации движения на период работ] тоже нет».

Знаки перехода хоть немного, но сдерживали водителей, которые, с одной стороны, не могут разъехаться, а с другой — гоняют по дороге как хотят в отсутствие контроля. Пешеходов поставили в жёсткие условия. Некогда спокойный местный проезд превратился из-за стройки в фактически однополосную дорогу, а количество машин увеличилось в разы. Автомобили и грузовики ездят по тротуару. Переходить дорогу сложно, потому что, во-первых, часть проезда перекрыта строительным забором и переходить просто некуда. Во-вторых, в часы пик плотный поток машин и не даёт это сделать. И такая ситуация будет ещё не меньше двух лет.

Быстро достроить дорогу мешает изрядно затянувшаяся прокладка коммуникаций. Работы сейчас заморожены, возобновить их обещают ближе к лету.

При этом выезд на Московский проспект фактически построен и его открытие радикально улучшило бы жизнь местных жителей. Но открывать его, даже временно, не будут, пока полностью не доделают всё — инженерные сети, основную дорогу, благоустройство, знаки, разметки и прочее. Потому что не положено, говорят в департаменте строительства.

Почему бы ЦОДД самому не инициировать нанесение разметки или другие меры для безопасности пешеходов и удобства водителей? «Организуем движение так, чтобы вам было комфортнее и безопаснее передвигаться по городу, заботимся о дорожной безопасности … инициативность, любовь к городу, всё для людей» — так описывает цели и ценности своей работы организация. Опасный проезд в 3-м микрорайоне — хорошее место, чтобы подтвердить их на деле.

Читайте также
В мэрии подтвердили, что строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами затянется до 2026 года
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, безопасность дорожного движения, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новую станцию МЦД «Химки-2» предложили назвать «Монумент» Новости
Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Открыт новый путепровод на Ленинградском шоссе возле «Меги» Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
Мальчику из Зеленограда с редким заболеванием нужна помощь, чтобы он мог вставать Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 28-30 марта. Скидка 20% на всё, включая абонементы Реклама
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
Прокат самокатов вернулся в Зеленоград — пока только один сервис Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Вкусно — и точка» скоро откроется в «Зеленопарке» Новости
Пассажиры автобуса подрались до крови. Возможно, на межнациональной почве Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Эксперимент с отменой мигающего зеленого ЦОДД могут закончить 1 мая Новости
Строители дома на улице Полагушина провоцируют аварии, перекрывая узкую дорогу Новости
День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему Истории
Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны Жизнь
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Проходящий через Зеленоград до метро автобус №440 решили отменить. Вместо него пустят больше автобусов до Крюково Новости
Кормушка для белки со взлетно-посадочной полосой Жизнь
«История в отеле» — танцевальное шоу от мировых звезд — 11 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Коммунальщики из Менделеево помогли разбирать завалы после теракта в «Крокусе» Новости
Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! Реклама
В ТЦ «Иридиум» прошла эвакуация Новости
Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения Новости
Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
Дерево любви за миллион рублей поставят в 16-м микрорайоне Новости
До трёх ночи скрежетал и пищал трактор в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Это происходит регулярно Новости
Новинки в магазинах сети «Я Сама» Реклама
Зеленоградцы несут цветы к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне в память о жертвах теракта в «Крокусе» Новости
Префектура поручает, а всем наплевать. Обещали до 20 марта перекрыть въезд на тротуар Центрального проспекта — это так и не выполнено Новости
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру