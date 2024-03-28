Сейчас один знак убрали, а второй, видимо, ещё не успели. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сказали, что переход сделан не по правилам, нужно рисовать разметку, сообщил «Зеленоград.ру» представитель подрядной организации, работающей в проезде. Наносить разметку строители не хотят — «нет средств, и перехода этого в проекте [организации движения на период работ] тоже нет».

Знаки перехода хоть немного, но сдерживали водителей, которые, с одной стороны, не могут разъехаться, а с другой — гоняют по дороге как хотят в отсутствие контроля. Пешеходов поставили в жёсткие условия. Некогда спокойный местный проезд превратился из-за стройки в фактически однополосную дорогу, а количество машин увеличилось в разы. Автомобили и грузовики ездят по тротуару. Переходить дорогу сложно, потому что, во-первых, часть проезда перекрыта строительным забором и переходить просто некуда. Во-вторых, в часы пик плотный поток машин и не даёт это сделать. И такая ситуация будет ещё не меньше двух лет.

Быстро достроить дорогу мешает изрядно затянувшаяся прокладка коммуникаций. Работы сейчас заморожены, возобновить их обещают ближе к лету.

При этом выезд на Московский проспект фактически построен и его открытие радикально улучшило бы жизнь местных жителей. Но открывать его, даже временно, не будут, пока полностью не доделают всё — инженерные сети, основную дорогу, благоустройство, знаки, разметки и прочее. Потому что не положено, говорят в департаменте строительства.

Почему бы ЦОДД самому не инициировать нанесение разметки или другие меры для безопасности пешеходов и удобства водителей? «Организуем движение так, чтобы вам было комфортнее и безопаснее передвигаться по городу, заботимся о дорожной безопасности … инициативность, любовь к городу, всё для людей» — так описывает цели и ценности своей работы организация. Опасный проезд в 3-м микрорайоне — хорошее место, чтобы подтвердить их на деле.