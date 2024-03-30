Бетонный скейт-парк сделают в 1-м микрорайоне вместо фанерного, который быстро разваливался 30.03.2024 ZELENOGRAD.RU

В ходе комплексного благоустройства возле пруда Быково болото весной-летом устроят бетонную скейт-площадку. Всего будет тринадцать модулей: рампы, разгонка, фанбокс, пирамида, рейл, воллрайды и прочие.

Нынешний фанерный скейт-парк построили возле Быкова болота в 2017 году. Спортсмены-любители отмечали, что фигуры быстро просели в асфальт или, наоборот, поднялись наверх, из-за чего образовались щели. А покрытие элементов — неровное и скользкое. За год до того сделали скейт-парк на Озерной аллее, возле Ледового дворца, с ламинированными фанерными конструкциями. Поначалу скейтеры были довольны, но обе площадки лет за пять практически развалились.

Специалисты тогда говорили, что фанерные скейт-парки дешевле бетонных, но срок их службы точно не больше пяти лет. К тому же с большой вероятностью их придется ежегодно их ремонтировать — укреплять каркас изнутри и обновлять рабочую поверхность. Бетонные же площадки (такие как в 17-м микрорайоне) могут прослужить несколько десятилетий, если сделаны качественно. Разве что покрытие надо будет иногда ремонтировать — заделывать сколы и выбоины.

Почему чиновники тогда решили делать очевидно недолговечные фанерные скей-парки, неизвестно. Но теперь, вероятно, они учли прошлые ошибки.

На устройство площадки выделено более 27 миллионов рублей. Для сравнения, бетонный скейт-парк и велопарк с бетонными и металлическими поверхностями рядом с 17-м микрорайоном обошёлся в 16 миллионов рублей — правда, это было пять лет назад. Сейчас зеленоградский «Жилищник» объявил конкурс на поставку элементов площадки у Быкова болота.

Поставщик определится в начале апреля, затем после заключения контракта даётся три месяца, чтобы привезти и установить модули.

Быково болото планируют благоустроить как «знаковый объект» — комплексно, вместе с соседними площадками. Кроме нового скейт-парка обещают обновить или устроить теннисный корт, футбольное поле, детскую и волейбольную площадку, уличные тренажеры, площадки для отдыха со скамейками, смотровую площадку. Сам пруд в 1-м микрорайоне будут чистить.

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Метки:
микрорайон 1, благоустройство, скейтборд, скейт-парк
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