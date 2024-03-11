Зачастую ни управляющая компания, ни владелец баков не заявляет в полицию о поджоге, а пожарные причиной пожара называют «неосторожное обращение с огнем». То есть возможных поджигателей могут даже не искать. В итоге от безнаказанности баки продолжают гореть. Иногда от них повреждаются стоящие рядом автомобили

Ещё четыре года назад префект приказал расследовать каждый случай пожара в мусорных баках. Однако этот приказ был фактически саботирован. Затем полиция вроде бы начала искать поджигателей, но затем владелец мусорных баков решил больше не обращаться в полицию, потому что на его заявления не реагировали, а пожары продолжались.