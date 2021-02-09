В префектуре обратили внимание, что за последние несколько дней в мусорных контейнерах в 10, 11 и 12 микрорайонах произошло около десяти умышленных поджогов мусора. Из-за этого сотрудники управы Силино вместе с полицией проводят расследование, чтобы выяснить личность злоумышленника. Это важное изменение в действиях городской администрации — раньше в случае очевидных поджогов до полицейского расследования практически никогда дело не доходило.
Какое именно дело возбуждено — уголовное или об административном правонарушении — не уточняется. Можно предположить, что речь идет об уголовном деле по статье 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), так как, скорее всего, причиненный поджогами ущерб превышает пять тысяч рублей.
При административном производстве по статье 7.17 КоАП («Уничтожение или повреждение чужого имущества») штраф для поджигателя всего 300-500 рублей. Санкции уголовной статьи — штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года, арест до трех месяцев, лишение свободы на срок до двух лет. Поджоги из хулиганских побуждений могут обернуться принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
За три недели нового года пожарные в Зеленограде зафиксировали 19 случаев загорания мусора, 10 из них — в 11 микрорайоне. Если вы стали свидетелями подобных нарушений правопорядка, сообщайте об этом по номеру 112.
В начале лета 2020 года префект Зеленограда обязал глав районных управ в течение суток проводить служебное расследование после каждого такого пожара и передавать материалы проверки в полицию. Спустя три месяца оказалось, что этот приказ, похоже, саботировали. По итогам проверки 39 возгораний, произошедших с июня по август, МЧС направило в полицию материалы только по одному, где наиболее явно усматривался состав преступления по статье «Поджог» (часть 2 статьи 167 УК РФ).
У префектуры число возгораний было иным, но все равно данные о них в полицию не передавались ни разу, административные дела не возбуждались, сообщили чиновники в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Объяснили так: для возбуждения уголовного дела «МСК-НТ» (балансодержатель мусорных контейнеров) должен каждый раз подавать в полицию заявление о причинённом ущербе, а компания этого не делает.
Как указывали осенью 2020 году в МЧС, наиболее вероятная причина пожаров в мусорных контейнерах — «загорание горючих материалов находящихся в зоне очага пожара от привнесенного источника пламенного горения». Проще говоря, нечаянно или специально подожгли (например, бросили незатушенный окурок), а в мусорке может гореть практически всё, что там находится.