Какое именно дело возбуждено — уголовное или об административном правонарушении — не уточняется. Можно предположить, что речь идет об уголовном деле по статье 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), так как, скорее всего, причиненный поджогами ущерб превышает пять тысяч рублей.

При административном производстве по статье 7.17 КоАП («Уничтожение или повреждение чужого имущества») штраф для поджигателя всего 300-500 рублей. Санкции уголовной статьи — штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года, арест до трех месяцев, лишение свободы на срок до двух лет. Поджоги из хулиганских побуждений могут обернуться принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

За три недели нового года пожарные в Зеленограде зафиксировали 19 случаев загорания мусора, 10 из них — в 11 микрорайоне. Если вы стали свидетелями подобных нарушений правопорядка, сообщайте об этом по номеру 112.