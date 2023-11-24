Полиция не стала расследовать ни одно из заявлений зеленоградцев о горящем мусоре. Для этого у нее есть три причины
Мусорные баки возле корпуса 355 загорелись около двух часов ночи 24 ноября, сообщила в чате ЖК «Зеленоград сити» Галина. Она же вызвала пожарных.
Два машины, припаркованные рядом с мусорной площадкой, немного оплавились. Судя по фото, которые опубликовал там же Артём, одна из этих машин стояла на месте для инвалидов.
Такие пожары МЧС обычно квалифицируют как неосторожное обращение с огнём, хотя обстоятельства указывают на умышленный поджог. В этот раз, из-за подгоревших машин, ущерб значительный. Дворы обычно просматривают камерами и найти ночного поджигателя кажется вполне возможным.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Подземный паркинг затопило в корпусе 1934 — это новый дом, построенный по программе реновации Новости
Предварительное голосование о перекрытии дворов шлагбаумами для посторонних машин скоро начнется в 18-м микрорайоне Новости
Новенькие клумбы, установленные в 4-м микрорайоне в ходе масштабного благоустройства, не выдержали первых холодов и потрескались Новости
Загрязнение реки Сходня глиной и песком официально подтвердили, но источник не нашли. Посмотрели на месте, кто бы это мог быть Новости
Экс-депутата Химок будут судить за организацию «митинга» о проблемах с отоплением — так власти назвали съемку телевидения Новости
Концерт трибьют-группы «Чёрный квадрат» — 17 декабря на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Апарт-отель «Сигма Силино» построят в Зеленограде через три года. Скоро там можно будет купить апартаменты или гостиничные номера Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из сериала Wednesday» — 25 ноября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
На МЦД-3 снова коллапс — теперь вечерний. Одни поезда МЦД отменяют, другие следуют с опозданием. Что происходит, никто не знает или не говорит Новости