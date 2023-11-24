Мусорные баки возле корпуса 355 загорелись около двух часов ночи 24 ноября, сообщила в чате ЖК «Зеленоград сити» Галина. Она же вызвала пожарных.

Два машины, припаркованные рядом с мусорной площадкой, немного оплавились. Судя по фото, которые опубликовал там же Артём, одна из этих машин стояла на месте для инвалидов.