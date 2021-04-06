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Владелец мусорных контейнеров в зеленоградских дворах больше не будет просить полицию расследовать поджоги. На его заявление не реагируют (а пожары продолжаются) 06.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Всего на месяц прекратились поджоги мусорных контейнеров в 10-12 микрорайонах после заявления о начале долгожданного полицейского расследования. Похоже, поджигателя не нашли — в понедельник снова загорелся мусорный контейнер у корпуса 1105. При этом в компании «МСК-НТ», которая владеет мусорными контейнерами, разуверились в способностях полиции решить проблему: ведомство уже три месяца не отвечает на их заявление о поджогах.

Расследование закончилось новым пожаром

В феврале префектура обратили внимание, что в мусорных контейнерах в 10, 11 и 12 микрорайонах произошло около десяти умышленных поджогов мусора всего за несколько дней. Началось совместное с полицией расследование, чтобы выяснить личность злоумышленника.

В середине марта первый замглавы управы Силино по ЖКХ и благоустройству Максим Хлудов в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня» сказал, что возгорания и пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго». В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили: с 1 по 24 марта пожаров в мусорных контейнеров зафиксировано не было.

На чем была основана уверенность Хлудова, непонятно. По сообщению МЧС, 5 апреля возле корпуса 1105 опять загорелся мусор в контейнере.

По словам Хлудова, по каждому случаю горения мусора управа или «Жилищник» писали обращения в полицию с просьбой принять меры и перенаправить пути патрулирования сотрудников. Была ли эта просьба удовлетворена, неизвестно. Также управа просила техподдержку повернуть видеокамеры непосредственно на контейнерные площадки.

Объяснения Хлудова противоречат данным префектуры: в сентябре 2020 года в ответе на запрос редакции сообщалось, что данные об известных чиновникам 17 пожарах в в полицию не передавались ни разу, а административные дела не возбуждались.

В префектуре не знают, было ли возбуждено уголовное дело или административное производство и есть ли подозреваемые: ответ из полиции в адрес балансодержателя контейнеров «МСК-НТ» так и не пришел.

Сейчас, уточнили в префектуре, в районе Силино контролируют своевременный вывоз мусор, организуется дополнительное наблюдение, в подъездах размещают памятки по пожарной безопасности. Будет ли распространена такая же работа на другие районы Зеленограда, чиновники не сообщили.

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20 марта у корпуса 469 загорелся мусор в пластиковом контейнере. Огонь уничтожил один бак полностью, у второго расплавилась боковая сторона. Официально вероятная причина — неосторожное обращение с огнем.

Пострадавшие контейнеры не для крупногабаритного мусора, а обычные пластиковые. Это важно, потому что ранее компания «МСК-НТ» отказывалась обращаться в полицию по поводу частых пожаров на мусорных площадках, считая, что ущерба ей это не причиняет. Мотивация компании в этом случае такова: покраска обгоревших металлических контейнеров стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях. Сейчас же оба бака выведены из строя и ущерб очевиден.

Представитель зеленоградского отделения «МСК-НТ» сказал «Зеленоград.ру», что заявление в полицию по этому поводу они направлять не будут. Причина в том, что с января — когда компания написала обращение из-за частых возгораний в Силино — обратной связи они так и не получили.

«В январе я написал заявление на неоднократные поджоги, у меня это заявление приняли, но с тех пор никакой ответной реакции [не было]. Кроме МЧС, которые один раз позвонили уточнить, был ли это поджог, — на что я им сказал, что это им надо разбираться, был это поджог или нет», — рассказал он.

В компании знают о сгоревших баках в 4 микрорайоне, но не считают нужным направлять еще одно заявление, пока нет ответа на предыдущее. «У меня был случай в 1 микрорайоне года четыре назад, когда украли бункер. Я писал заявление — а прошло уже 4 года — и я все еще не получил ответа», — добавил он.

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Метки:
происшествия, вывоз и утилизация мусора, пожары, контейнерные площадки для мусора
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Обсуждение
Катя Н
11 часов назад
Мда, а если этот прожигатель ещё что-нибудь подождёт? Неужели полиция не может посмотреть видео и разместить камеры ию, если их нет?
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