Расследование закончилось новым пожаром

В феврале префектура обратили внимание, что в мусорных контейнерах в 10, 11 и 12 микрорайонах произошло около десяти умышленных поджогов мусора всего за несколько дней. Началось совместное с полицией расследование, чтобы выяснить личность злоумышленника.

В середине марта первый замглавы управы Силино по ЖКХ и благоустройству Максим Хлудов в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня» сказал, что возгорания и пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго». В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили: с 1 по 24 марта пожаров в мусорных контейнеров зафиксировано не было.

На чем была основана уверенность Хлудова, непонятно. По сообщению МЧС, 5 апреля возле корпуса 1105 опять загорелся мусор в контейнере.

По словам Хлудова, по каждому случаю горения мусора управа или «Жилищник» писали обращения в полицию с просьбой принять меры и перенаправить пути патрулирования сотрудников. Была ли эта просьба удовлетворена, неизвестно. Также управа просила техподдержку повернуть видеокамеры непосредственно на контейнерные площадки.

Объяснения Хлудова противоречат данным префектуры: в сентябре 2020 года в ответе на запрос редакции сообщалось, что данные об известных чиновникам 17 пожарах в в полицию не передавались ни разу, а административные дела не возбуждались.

В префектуре не знают, было ли возбуждено уголовное дело или административное производство и есть ли подозреваемые: ответ из полиции в адрес балансодержателя контейнеров «МСК-НТ» так и не пришел.

Сейчас, уточнили в префектуре, в районе Силино контролируют своевременный вывоз мусор, организуется дополнительное наблюдение, в подъездах размещают памятки по пожарной безопасности. Будет ли распространена такая же работа на другие районы Зеленограда, чиновники не сообщили.