В документе прописан комплекс мер для обеспечения пожарной безопасности в жилых домах и на улице. Что касается жилья, то это обычные плановые задачи — проверить противопожарный инвентарь, работоспособность противопожарных систем, организовать профилактические беседы, выносить хлам из подъездов, составлять списки пьющих и склонных к противоправным действиям жителей. Этим должны заниматься управы вместе с полицией, МЧС и общественными советниками. Стоит отметить, что обязать УВД и МЧС невозможно, можно только просить, поскольку федеральные структуры не подчиняются префектуре. Но, вероятно, есть договоренность о совместной работе в этом направлении.

Новое касается как раз уличных пожаров. Управы вместе с управляющими компаниями или ТСЖ, а также мусоровывозящей компанией «МСК-НТ», должны теперь заниматься каждым случаем возгорания мусорных контейнеров, и на это даются сутки.

«Мусорки» горят почти ежедневно, и это тянется давно. Из последних случаев: за последние семь дней четыре раза горел мусор в 11-микрорайоне (у корпусов 1143, 1121, 1136, 1104). При этом не все возгорания попадают в сводку МЧС — небольшие «Жилищник» может потушить и сам.

«Каждый день минимум один пожар. Мы все понимаем, что это поджог», — сказал ранее корреспонденту «Зеленоград.ру» о пожарах в уличных контейнерах и мусорокамерах в домах начальник окружного управления МЧС Сергей Мусаелян. В 2019 году на уличных мусорных площадках официально зафиксирован 71 пожар.

Прямые указания о служебном расследовании каждого случая и передаче результатов в УВД — это важно для того, чтобы полиция начала искать поджигателей. Без заявления она работать не будет. Правда, поджог надо доказать, а это дело МЧС.

Пожарные, в свою очередь, заявляли, что без определения ущерба уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» не возбуждают. Ущерб должны определить организации, которым он нанесён, — управляющая или мусоровывозящая компания. А они этого не делают.

В итоге поджоги квалифицируются как «неосторожное обращение с огнём». Правда теперь, МЧС иногда прямо пишет в сводках, что причина пожара «занесение открытого источника огня» (то есть, поджог). Так, например, было с двумя пожарами 13 мая у корпусов 1102 и 1204.