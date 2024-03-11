А у Софии Кузнецовой ещё одна медаль — второе место на дистанции 50 метров брассом.

Впервые спортсменки московской комплексной спортивной школы (МКСШ) «Зеленоград» поднимаются так высоко в Кубке Москвы и успешно борются за призовые места с лучшими школами города.