Собираем здесь информацию о школах, тренерах, секциях и других возоможностях по обучению плаванию в Зеленограде и окрестностях.
Наша семейная школа плавания в Зеленограде, предлагает безопасные и увлекательные программы по плаванию для всех возрастов и уровней подготовки. Учим плавать правильно, соблюдать меры безопасности в бассейне и на открытой воде, получать удовольствие, снимать стресс. Методики школы разработаны с использованием опыта спортсменов, тренеров и преподавателей Российского Университета Спорта «ГЦОЛИФК». Ведущие тренеры школы имеют высшее спортивное образование и научные работы. Саурова Наталья Викторовна — магистр спортивных наук (плавание). Сауров Евгений Алексеевич — кандидат педагогических наук (плавание), мастер спорта по плаванию, призер Чемпионатов Мира и Европы
- Возраст: дети от 4 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, Озерная аллея, дом 6, бассейн «Орбита» (дети от 4 лет и взрослые), корпус 860, СК «Малино» (4-12 лет)
- Контакты: 8-910-462-59-25
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм
Чтобы ваш ребёнок научился плавать, полюбил воду, укрепил иммунную систему и все группы мышц, запишитесь к нам на занятие! Занимаются дети с 1 месяца и до 8 лет. Родители в воду не заходят, а наблюдают рядом с бассейном или в специальной смотровой комнате. Только индивидуальные занятия с тренером по цене ниже групповых в других бассейнах. Удобная запись на любой день недели и время с 9:00 до 21:00. Полная фильтрация воды каждые 30 минут, 4-х ступенчатая система очистки бассейна. Большая игровая и просмотровая зоны
- Возраст: от 1 месяца до 8 лет
- Место занятий: Зеленоград (Брехово), деревня Брехово, дом 80б (ориентир отель «Эдем» по Пятницкому шоссе)
- Контакты: 8-926-073-40-21
- Подробнее: сайт, вконтакт, телеграм, инстаграм*
Индивидуальные занятия в бассейне для детей с 2-х месяцев и до 1 года. С самого рождения предлагается услуга аквапатронаж младенца с выездом специалиста на дом. В основу работы заложены мягкие методы к обучению нырянию, но при этом ребенок становится способным достигать результатов продвинутого уровня в раннем плавании. Для самых маленьких используются бережный подход, который гармонично сочетается с разумной, индивидуально-подбираемой физической нагрузкой для гармоничного развития маленького человека, с пользой для психического, физического и физиологического здоровья малышей.
- Возраст: от 0 до 1 года
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1634с3 (гостиница «Рекорд») или корпус 426Ас3
- Контакты: 8-980-180-50-65, 8-925-125-16-84
- Подробнее: сайт, телеграм
Занятия по раннему, дошкольному и адаптивному плаванию. Комплекс игровых практик на воде, в процессе которых, навыки плавания приобретаются естественно и незаметно для самого ребенка, без психологического давления или стресса. Помогаем: Подружить с водой и развить навык самоконтроля для безопасного пребывания в воде, сформировать правильные двигательные навыки, научиться с удовольствием нырять и находиться под водой.
- Возраст: от 1 года до 1 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1634с3 (гостиница «Рекорд») или корпус 426Ас3
- Контакты: 8-980-180-50-65, 8-925-125-16-84
- Подробнее: сайт, телеграм
Групповые занятия по обучению плаванию проходят в двух группах, которые формируются по возрасту и имеющимся плавательным навыкам. На групповых занятиях быстрее развиваются коммуникативные навыки, обучает работе в команде, стимулирует проявление лидерских качеств, формируется здоровая конкуренция двигательных процессов. Помогаем: Обучение взаимодействию в команде, исправление ошибок в движении ребенка, чувствовать себя «как рыба» в воде, заложить фундамент правильного плавания любым стилем
- Возраст: от 5 до 10 лет
- Место занятий: Зеленоград, ФОК «Малино»
- Контакты: 8-980-180-50-65, 8-925-125-16-84
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Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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