Бассейн грудничкового и детского плавания «Маленький пловец»

Чтобы ваш ребёнок научился плавать, полюбил воду, укрепил иммунную систему и все группы мышц, запишитесь к нам на занятие! Занимаются дети с 1 месяца и до 8 лет. Родители в воду не заходят, а наблюдают рядом с бассейном или в специальной смотровой комнате. Только индивидуальные занятия с тренером по цене ниже групповых в других бассейнах. Удобная запись на любой день недели и время с 9:00 до 21:00. Полная фильтрация воды каждые 30 минут, 4-х ступенчатая система очистки бассейна. Большая игровая и просмотровая зоны