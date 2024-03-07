В ответ на публикацию «Зеленоград.ру» о проблеме, в департаменте здравоохранения сообщили, что «для улучшения работы количество сотрудников было увеличено до пяти человек, сейчас работает два окна, выдача препаратов осуществляется с четырех компьютеров».

При этом ожидание по 20-30 минут назвали в департаменте считают «небольшими очередями». Задержка в выдаче лекарств может быть связана не только с нехваткой сотрудников — например, вчера произошел локальный сбой в работе программы, отвечающей за выдачу препаратов.

В департаменте уверяют, что сейчас очереди за выдачей препаратов нет и обещают контролировать ситуацию, чтобы они снова не появились. Давайте поможем департаменту — если вы столкнетесь с большими очередями, сделайте фото или видео ожидающих людей и пришлите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Кроме того, в Зеленограде есть две коммерческие аптеки, где по электронному рецепту можно получить лекарства бесплатно: это аптека «Здоров.ру» в корпусе 834А (работает с 7 до 23, телефон 8-495-363-35-00) и «Аптеки столицы» в корпусе 1462 (работает круглосуточно, телефон 8-499-717-18-00).