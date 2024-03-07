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В аптеку поликлиники, где люди полчаса стояли в очереди, добавили сотрудников 07.03.2024 ZELENOGRAD.RU

В ответ на публикацию «Зеленоград.ру» о проблеме, в департаменте здравоохранения сообщили, что «для улучшения работы количество сотрудников было увеличено до пяти человек, сейчас работает два окна, выдача препаратов осуществляется с четырех компьютеров».

При этом ожидание по 20-30 минут назвали в департаменте считают «небольшими очередями». Задержка в выдаче лекарств может быть связана не только с нехваткой сотрудников — например, вчера произошел локальный сбой в работе программы, отвечающей за выдачу препаратов.

В департаменте уверяют, что сейчас очереди за выдачей препаратов нет и обещают контролировать ситуацию, чтобы они снова не появились. Давайте поможем департаменту — если вы столкнетесь с большими очередями, сделайте фото или видео ожидающих людей и пришлите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Кроме того, в Зеленограде есть две коммерческие аптеки, где по электронному рецепту можно получить лекарства бесплатно: это аптека «Здоров.ру» в корпусе 834А (работает с 7 до 23, телефон 8-495-363-35-00) и «Аптеки столицы» в корпусе 1462 (работает круглосуточно, телефон 8-499-717-18-00).

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
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Метки:
поликлиника, аптека
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