Раньше льготные лекарства выдавали в дежурной аптеке, очередей не было вообще, говорит наша читательница Екатерина. Это не разовый эксцесс — два дня до этого в очереди тоже было около двадцати человек. В чем причина очереди она не понимает.

«Может быть теперь пенсионеры идут в поликлинику и заодно заходят в расположенную льготную аптеку, а в дежурную аптеку ещё надо было идти», — предполагает Екатерина.