Раньше льготные лекарства выдавали в дежурной аптеке, очередей не было вообще, говорит наша читательница Екатерина. Это не разовый эксцесс — два дня до этого в очереди тоже было около двадцати человек. В чем причина очереди она не понимает.
«Может быть теперь пенсионеры идут в поликлинику и заодно заходят в расположенную льготную аптеку, а в дежурную аптеку ещё надо было идти», — предполагает Екатерина.
В комментариях к публикации в нашем телеграм-канале некоторые подтверждают длинные очереди в аптеку в эту поликлинику, а также в поликлинику в корпусе 911. Другие говорят, что попадали на совсем маленькую очередь. Третьи говорят, что в дежурной аптеке очереди тоже были огромные.
Спросим в департаменте здравоохранения, откуда очереди и вернемся с ответом. Если вы сами сталкивались с проблемами при получении льготных лекарств, очередями и т.п. — напишите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.