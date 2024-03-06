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Очередь в льготную аптеку в поликлинике в 14-м микрорайоне занимает полчаса 06.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Раньше льготные лекарства выдавали в дежурной аптеке, очередей не было вообще, говорит наша читательница Екатерина. Это не разовый эксцесс — два дня до этого в очереди тоже было около двадцати человек. В чем причина очереди она не понимает.

«Может быть теперь пенсионеры идут в поликлинику и заодно заходят в расположенную льготную аптеку, а в дежурную аптеку ещё надо было идти», — предполагает Екатерина.

В комментариях к публикации в нашем телеграм-канале некоторые подтверждают длинные очереди в аптеку в эту поликлинику, а также в поликлинику в корпусе 911. Другие говорят, что попадали на совсем маленькую очередь. Третьи говорят, что в дежурной аптеке очереди тоже были огромные.

Спросим в департаменте здравоохранения, откуда очереди и вернемся с ответом. Если вы сами сталкивались с проблемами при получении льготных лекарств, очередями и т.п. — напишите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
поликлиника, аптека
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