1
Обогреватели для вокзала в Крюково привезут летом. Но в РЖД продолжают настаивать — отопление не предусмотрено 05.03.2024 ZELENOGRAD.RU

24 инфракрасных обогревателя заказаны, их поставка запланирована во втором квартал (до есть до середины июля), сообщили в РЖД. Раньше в компании говорили, что укладывать электросети для подключения обогревателей начнут в апреле. Таким образом, есть надежда, что к началу осени, обогреватели смонтируют и введут в эксплуатацию.

В РЖД говорят, что эти обогреватели дополнят девять, установленных на платформах. Однако на запрос «Зеленоград.ру» о местах установки новых обогревателей пока не ответили. Это важно, потому что упомянутые девять установлены над скамейками на платформе (на фото), а не в здании вокзала.

Установить дополнительные обогреватели в РЖД решили «после прохождения осенне-зимнего периода», видимо, услышав возмущения пассажиров, что на вокзале холодно до такой степени, что с потолка идёт снег, обледеневает пол и замерзают торговые автоматы.

При этом в РЖД продолжают настаивать, что «галерея конкорса ТПУ „Зеленоград-Крюково“ является крытым пешеходным мостом, в котором не предусматривается установка систем отопления и кондиционирования». Похоже, между транспортными ведомствами идёт внутренняя борьба за тепло на нашем вокзале, только часть которой прорывается в публичное пространство в виде таких странных заявлений.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, станция крюково, мцд, сюжет: отопление на вокзале крюково
Реклама
Реклама
Обсуждение
Владислав М
2 часа назад
И правильно настаивает. Хватит уже деньги прилить. Одни поручни на пологом спуске чего стОят - кому в голову такой бред мог прийти? Кроме детей, едва ли не бегающих по ним, к ним, разумеется, никто не прикасается, иначе почему поручней нет на тротуарах Панфиловского между Октябрьской и Филаретовской? Уклон-то примерно такой же, а на улице бывает более скользко. Зато кто-то пару миллионов за четыре трубы заработал.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Обогреватели для вокзала в Крюково привезут летом. Но в РЖД продолжают настаивать — отопление не предусмотрено Новости
Откройте мир свежести и вкуса с новым рыбным магазином «ШефПорт» Реклама
Жесткое задержание неадекватного водителя прошло в Андреевке после езды по встречке и тарана полицейского автомобиля Новости
Зеленоградский народный театр «БАВ» покажет спектакль на сцене ДК МИЭТ. Рассказываем, что это за театр Истории
Зеленограду исполнилось 66 лет Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Начались продажи квартир в жилом комплексе «Зеленоград Ривьера» Новости
Ресторан Gagawa с блюдами из курицы и мяса открылся в «Зеленопарке» Новости
Зеленоградский хоспис просит помочь подготовиться к 8 марта — привезти пациентам цветы и подарки Жизнь
«Магнит» откроет в Зеленограде магазин нового формата Новости
Сотни тысяч кубометров снега с реагентами оказываются на газонах, заваливая деревья и кусты Новости
Сеть салонов красоты «Никор» ищет администратора Реклама
Для строящегося переезда под железной дорогой между старым и новым городом до сих пор не готов проект. Это может задержать открытие движения Новости
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
Концерт Дани Луковкина «Скрипичная революция» — 7 марта в ДК «Андреевка» Афиша
Префектура решила ничего не делать с парковкой, которая блокирует въезд в Зеленоград Новости
Эксперты прогнозируют продолжение роста цен в зеленоградских районах рядом со станцией МЦД Крюково Новости
Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». «Дни клиента» в салонах IDOL FACE 28-29 февраля Реклама
Припаркованные возле домов машины оказываются с разбитыми стеклами. Причиной может быть упавший снег Новости
Строить дублер Пятницкого шоссе начнут в апреле. А дорогу к нему закончат до конца года Новости
Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль» — 2 марта в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
В Зеленограде открылось отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Вот чем оно может быть полезно Новости
На вокзале в Крюково установят дополнительные обогреватели Новости
Стоматологическая клиника «Жемчужина» — рассказываем об услугах, преимуществах и скидках Реклама
Беседками для пикников, у которых массово рушатся крыши, запретили пользоваться до весны Новости
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости
На «зебре» через улицу Гоголя, где в конце января сбили пешехода, решили поставить светофор Новости
Гигантский робот с бутылкой пива — такая необычная рекламная конструкция появилась в 3-м микрорайоне Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Тротуар на Центральном проспекте окончательно превратился в проезжую часть. Водители-нарушители снова победили чиновников, полицию и пешеходов Новости
Новый дом на Заводской планируют сдать в течение полутора месяцев. Переселение начнется летом — скорее всего, в июне Новости
Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии «Лапушкины сказки» — 24 марта в ДК МИЭТ Афиша
Большую сову с длинным хвостом заметили в лесопарке возле 9-го микрорайона Новости
Парковку на площади перед 3-м ТЦ могут сделать платной, а машины на тротуаре снова обещают наказать Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Зеленоградская школа просит не волноваться из-за ложных сообщений о терроризме Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру