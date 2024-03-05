24 инфракрасных обогревателя заказаны, их поставка запланирована во втором квартал (до есть до середины июля), сообщили в РЖД. Раньше в компании говорили, что укладывать электросети для подключения обогревателей начнут в апреле. Таким образом, есть надежда, что к началу осени, обогреватели смонтируют и введут в эксплуатацию.

В РЖД говорят, что эти обогреватели дополнят девять, установленных на платформах. Однако на запрос «Зеленоград.ру» о местах установки новых обогревателей пока не ответили. Это важно, потому что упомянутые девять установлены над скамейками на платформе (на фото), а не в здании вокзала.

Установить дополнительные обогреватели в РЖД решили «после прохождения осенне-зимнего периода», видимо, услышав возмущения пассажиров, что на вокзале холодно до такой степени, что с потолка идёт снег, обледеневает пол и замерзают торговые автоматы.

При этом в РЖД продолжают настаивать, что «галерея конкорса ТПУ „Зеленоград-Крюково“ является крытым пешеходным мостом, в котором не предусматривается установка систем отопления и кондиционирования». Похоже, между транспортными ведомствами идёт внутренняя борьба за тепло на нашем вокзале, только часть которой прорывается в публичное пространство в виде таких странных заявлений.