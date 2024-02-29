Слухи о закрытии детского сада в корпусе 1127 подтверждены официально. Причина — из 12 дошкольных групп работают только шесть, это половина от общей наполняемости корпуса, сообщили «Зеленоград.ру» в департамента образования. Поэтому администрация школы 853 приняла решение закрыть детсад этим летом, а детей перевести в другие дошкольные здания школы 853.

В родителями воспитанников провели встречи, на которых предложили им различные варианты на выбор из садиков в шаговой доступности от корпуса 1127, уверяет директор школы Анатолий Ващилин.

Для детей с нарушением зрения будут созданы все необходимые условия на базе других дошкольных корпусов, школа сохранит всех специалистов и перевезет все необходимое оборудование, которое применяется при работе с детьми по адаптированной образовательной программе, обещают в департаменте образование.

Списочный состав групп не изменится, воспитатели и помощник воспитателя останутся со своими детьми, психологи, логопеды и дефектологи продолжат сопровождать своих воспитанников. Все материалы, оборудование, инвентарь и игрушки переедут вместе с группами, также пообещали в департаменте.

Здание в корпусе 1127 будет перепрофилировано под начальную школу, говорят родители по итогам встречи администрацией. После этой встречи некоторые родители остаются недовольны объяснениями руководства школы, искусственным созданием недобора детей, скоропалительностью решения, отсутствием в других зданиях бассейна и будущей переполненностью групп, отсутствием официальных документов о принятом решении.

Десять лет назад этот сад уже пытались закрыть, но тогда родителям удалось его отстоять.

Если у вас есть факты, что родители хотели записаться в детсад в корпусе 1127, но в записи отказывали, напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru