Слухи о возможном закрытии дошкольного отделения в корпусе 1127 появились на этой неделе. Некоторые родители связывают это с некой комиссией, которая приезжала в детский сад. Достоверной информации у родителей нет. Ситуацию осложняет то, что в саду есть коррекционные группы для детей с проблемами по зрению, офтальмологический кабинет с хорошим оборудованием.

«У многих деток, которые ходят в сад, есть проблемы со зрением, им очень важно своевременно получать лечение, а в поликлинике очередь ждать порой приходиться больше месяца», — пишет Роксана. «Моя дочь в рамках детского сада получает офтальмологическое аппаратное лечение, которое дало значимый результат», — пишет Юлия.

Десять лет назад этот сад уже пытались закрыть, но тогда родителям удалось его отстоять.

Почему могут закрыть детсад на этот раз, пока непонятно. Говорят, что в здании хотят сделать начальную школы. Спросили в департаменте образования и вернемся с ответом. Если у вас есть информация по этой теме, пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.