Из-за плохо организованной парковки возле магазина «Азбука вкуса» в корпусе 514 регулярно перекрывается одна полоса на узком въезде в Зеленоград — с Ленинградского шоссе на Московский проспект, а также выезд из 5-го микрорайона. Местные жители предложили поменять местами въезд и выезд на парковку — это помогло бы решить проблему.

Однако в префектуре отказались это делать, потому что тогда потребуется дополнительное пространство для поворотов, а это значительно сократит количество парковочных мест, а также «в целом не улучшит дорожную ситуацию», сказано в решении комиссии по безопасности дорожного движения.

Что значит это «в целом не улучшит», непонятно. Пусть улучшит не в целом, а хотя бы частично — это уже будет лучше, чем ничего и лучше, чем сейчас. 95% читателей «Зеленоград.ру», имеющих мнение по этой проблеме и принявших участие в опросе (это около тысячи человек), считают, что нужно так или иначе реорганизовать парковку. Получается, благополучие частной парковки для чиновников важней, чем безопасность и время сотен автомобилистов, стоящих в пробке.

На заседании комиссии отметили, что реорганизация парковки в этом месте запланирована в рамках комплексного благоустройства Московского проспекта, однако не уточнили, когда это произойдет и сколько лет водителям ещё придется терпеть бездействие чиновников. Уточним это в префектуре и вернемся с ответом. Также предложим сделать на въезде на парковку «вафельную разметку» и контролировать её соблюдение камерой.