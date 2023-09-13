Парковка маленькая, желающих встать много, но узнать, есть ли места можно только въехав на парковку. А когда оказывается, что мест нет, некоторые водители просто встают и ждут, пока кто-нибудь выедет. За таким встаёт ещё один, а следующий уже перекрывает полосу, ожидая въезда с включенным поворотником. К ним ещё добавляются машины, мучительно пытающиеся выехать на Московский проспект из местного проезда, а к ним переходящие улицу пешеходы — и вот на пустом месте возникает пробка из тех, кто просто хочет въехать в город.

Это происходит уже несколько лет, но власти то ли не знают об этой проблеме, то ли не хотят её замечать и решать. Очевидно, организацию движения в этом месте необходимо изменить. Как именно — вопрос к специалистам.

Кажется, неплохой вариант предложил в чате 5-го микрорайона местный житель Алексей. Он предлагает поменять местами въезд и выезд с парковки — это позволит избежать столпотворения на одном пятачке машин, желающих ехать в пяти разных направлениях. Также предлагают нанести на въезде на парковку «вафельную» разметку и повесить камеру для контроля.

«Зеленоград.ру» отправит письмо в префектуру о необходимости рассмотреть вопрос мешающей парковки у «Азбуки вкуса» на комиссии по организации дорожного движения.