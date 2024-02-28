«Давай, бомби!». Как сбрасывают снег с крыш жилых домов в Зеленограде и как это надо делать правильно
Сразу три машины, припаркованные возле дома 1213, оказались повреждены в субботу. Фото двух машин с разбитыми задними стеклами опубликовали в чате района, а в чате дома пишут, что в одной из машин лежит глыба снега. Возле ещё одной машины валяется много веток.
В воскресенье сообщали о разбитой стекле машины возле корпуса 1620.
Во вторник с разбитым задним стеклом оказалась машина возле корпуса 1401.
Сейчас днем плюсовая температура, а ночью минус — в таких условиях падение снега с крыш и карнизов вполне вероятны. Пешеходы тоже в зоне риска. Будьте осторожны. Если у вашей машины нет каско, получить компенсацию ущерба будет сложно.
Это продолжается не первый год — вот как снег крушил машины в 2022-м.
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