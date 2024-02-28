Сейчас днем плюсовая температура, а ночью минус — в таких условиях падение снега с крыш и карнизов вполне вероятны. Пешеходы тоже в зоне риска. Будьте осторожны. Если у вашей машины нет каско, получить компенсацию ущерба будет сложно.

Это продолжается не первый год — вот как снег крушил машины в 2022-м.