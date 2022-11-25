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«Давай, бомби!». Как сбрасывают снег с крыш жилых домов в Зеленограде и как это надо делать правильно 25.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Когда снег и лёд сбрасывают с крыш жилых домов, иногда он летит на людей и машины — ограждения внизу нет, дежурный внизу работает неэффективно.

О нарушениях при очистке крыш от снега в пятницу утром сообщили несколько человек из 9-го микрорайона. Речь шла, в частности, о корпусах 905, 906, 908.

Что говорят люди

«Только что на моих глазах чуть не убило женщину, слава богу все глыбы упали рядом с ней, — рассказывает Никита. — Напротив первого подъезда корпуса 905 стоит человек в каске, который должен останавливать выходящих из подъезда людей и предупреждать об опасности, но у него в руках телефон, полное безразличие к людям — стоит для галочки. Когда мы вышли, он промямлил себе под нос „осторожно“ и всё — он считает свою миссию выполненной».

Видео работ опубликовал в чате 9-го микрорайона местный житель Satana Klaus — ограждения внизу нет, дежурный внизу, кажется, есть, но из-за отсутствия ограждения он не может контролировать зону работ эффективно. Рабочий на крыше останавливается, когда замечает внизу прохожего или по сигналу дежурного, но очевидно не может контролировать людей, выходящих из подъезда.

Это происходит не первый день. В четверг днем Олеся сообщала, что глыбы замерзшего снега летят с корпуса 908 на припаркованные машины.

Что отвечает «Жилищник»

На жалобы «Жилищник» отвечает скупо: «Идёт очистка от снега, проведена профилактическая беседа».

Такая реакция устраивает не всех: «Какая беседа, вы инструктаж проводите с работниками! Нам теперь нужно постоянно переживать за детей и семью при перемещении по придомовой территории?», — возмущается Сергей.

А как надо?

Как должна быть организована работа, чётко описывает мэрия: перед уборкой рабочие ограждают лентой участок возможного падения снега, чтобы пешеходы и транспорт не попали в опасное место. Кроме того, должны быть закрыты все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега. Огражденную территорию охраняет дежурный, контролирующий работу кровельщиков с земли. Он предупредит рабочих, если невнимательный пешеход зайдет за ограждение".

Очевидно, для безопасной работы должны выполняться все требования сразу: и огороженный участок, и эффективный дежурный, и контролируемые выходы из подъездов.

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Метки:
жкх, снег
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Обсуждение
Igor K____
6 часов назад
Профилактическую беседу, надо в первую очередь провести с самими госпожами Петровой и Хорошко.На первую помнится было много жалоб от жителей в префектуру,с просьбами снять
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