Когда снег и лёд сбрасывают с крыш жилых домов, иногда он летит на людей и машины — ограждения внизу нет, дежурный внизу работает неэффективно.

О нарушениях при очистке крыш от снега в пятницу утром сообщили несколько человек из 9-го микрорайона. Речь шла, в частности, о корпусах 905, 906, 908.