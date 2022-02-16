В 18 микрорайоне с крыши корпуса 1824 упавший снег помял капот и повредил лобовое стекло.

Причина падения снега неизвестна: возможно, это оттепель после сильных снегопадов. Возможно — последствия очистки снега с крыши, как это было недавно в 17 микрорайоне, где снег с крыши повредил автомобиль «Киа» .

Будут ли собственники пострадавших машин обращаться в управляющие компании за возмещением ущерба, неизвестно. Вероятно, в суде придётся доказывать, что снег упал не с чьего-то кондиционера или дерева.

Судя по фотографиям и комментариям, пострадавшие машины были припаркованы без нарушений.

В ближайшие десять дней плюсовая температура днём сохранится, а значит подобные происшествия могут повторяться. Осторожным надо быть не только водителям, но и пешеходам — автор одной из фотографий написал, что двое детей отошли от опасного места на его глазах.