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Снег и лед продолжает крушить припаркованные возле домов автомобили. Пешеходы тоже в зоне риска 16.02.2022 ZELENOGRAD.RU

О трех случаях падения комьев снега и льда на припаркованные машины в Зеленограде сообщили в группе voditel_zelen0grada. О пострадавших пешеходах пока не сообщается, но и они в зоне риска.

В первом микрорайоне на «Рено», стоявший у корпуса 141, упал ком снега с крыши дома. Разбито заднее стекло, повреждена крыша. Кроме того, растрескалось лобовое стекло и помят капот.

На улице Андреевка у дома номер 41 упал снег с крыши на автомобиль «Киа». Разбито лобовое стекло, помята крыша.

В 18 микрорайоне с крыши корпуса 1824 упавший снег помял капот и повредил лобовое стекло.

Причина падения снега неизвестна: возможно, это оттепель после сильных снегопадов. Возможно — последствия очистки снега с крыши, как это было недавно в 17 микрорайоне, где снег с крыши повредил автомобиль «Киа» .

Будут ли собственники пострадавших машин обращаться в управляющие компании за возмещением ущерба, неизвестно. Вероятно, в суде придётся доказывать, что снег упал не с чьего-то кондиционера или дерева.

Судя по фотографиям и комментариям, пострадавшие машины были припаркованы без нарушений.

В ближайшие десять дней плюсовая температура днём сохранится, а значит подобные происшествия могут повторяться. Осторожным надо быть не только водителям, но и пешеходам — автор одной из фотографий написал, что двое детей отошли от опасного места на его глазах.

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Метки:
автомобиль, происшествия, уборка улиц и дворов, снег
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