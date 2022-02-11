На фото, размещенном в соцсетях видно, что автомобиль «Киа Пиканто» стоит у крыльца дома. Лобовое стекло вмято, но следов снега на машине не видно. Поэтому не слишком понятно, что именно стало причиной повреждения.

В комментариях жители дома говорят, что машина была припаркована не по правилам — стояла на тротуаре. Кроме того, накануне управляющая компания разместила объявление, что в течение дня будет проводить очистку крыши от снега, предупредив, что во время работ не надо заходить за сигнальную ленту. Однако, жильцы никакой ленты не видели. Вероятно, собственник пострадавшей машины будет требовать компенсацию через суд. Во всяком случае, по словам жильцов, в полицию она обратилась.

Дискуссия о степени виновности собственника машины и коммунальных служб завершилась гуманистическим комментарием: «Это конечно всё плохо, смешивать в одну кучу тоже не стоит, у каждого из фигурантов есть нарушение, но падающий сверху лёд — намного серьезнее, возможно благодаря этой запаркованной машине, в этот момент там не проходил человек!»

Как и во всем городе, уборка снега в 17 микрорайоне вызвала многочисленные жалобы. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» вешала в подъездах объявления о планируемой уборке снега и просила переставить на это время машины, или хотя бы оставить номер телефона под лобовым стеклом.