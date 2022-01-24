Вот типичные жалобы:

все дворы в снежной каше

невозможно заехать и припарковаться — машины застревают в снегу

снег и лом льда не вывозят — высыпают погрузчиком на газоны, повреждая кустарники и деревья

нет ни дворников, ни техники, вынуждены пролезать по снежным кучам

с детской коляской проехать невозможно

качели примёрзли в снегу, на площадке для малышей снега им по пояс

снег на пандусе для инвалидов, на спортивной площадке, на лавочке у подъезда

после проезда трактора остаётся гололёд, плитка стала ходить ходуном и трескаться

У управляющей компании «ПИК-Комфорт» в 17-м микрорайоне один трактор и девять дворников. Возможно, этого не хватает для уборки.

«Пик-комфорт» вешает в подъездах объявления о планируемой уборке снега и просит водителей или временно переставить машины (хотя непонятно, куда) или оставить под лобовым стеклом телефон, чтобы попросить убрать машину, мешающую уборке.