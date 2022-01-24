«Творится что-то невообразимое». Каждый дом 17-го микрорайона пожаловался на плохую уборку снега 24.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Почти три десятка жалоб на уборку снега и льда скопилось на портале «Наш город» от жителей 17-го микрорайона — пожаловался каждый дом. «Со снегом творится что-то невообразимое», пишет местный житель в префектуру.

Вот типичные жалобы:

  • все дворы в снежной каше
  • невозможно заехать и припарковаться — машины застревают в снегу
  • снег и лом льда не вывозят — высыпают погрузчиком на газоны, повреждая кустарники и деревья
  • нет ни дворников, ни техники, вынуждены пролезать по снежным кучам
  • с детской коляской проехать невозможно
  • качели примёрзли в снегу, на площадке для малышей снега им по пояс
  • снег на пандусе для инвалидов, на спортивной площадке, на лавочке у подъезда
  • после проезда трактора остаётся гололёд, плитка стала ходить ходуном и трескаться

У управляющей компании «ПИК-Комфорт» в 17-м микрорайоне один трактор и девять дворников. Возможно, этого не хватает для уборки.

«Пик-комфорт» вешает в подъездах объявления о планируемой уборке снега и просит водителей или временно переставить машины (хотя непонятно, куда) или оставить под лобовым стеклом телефон, чтобы попросить убрать машину, мешающую уборке.

Читайте также
«Не чистили ни разу за всю зиму» — что зеленоградцы говорят о ситуации с уборкой снега. И как оправдываются коммунальщики
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), уборка улиц и дворов, снег
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зеркальная плитка — яркая декорация интерьера Реклама
Мошенники раскладывают по ящикам уведомления о замене предохранителей в электрощитке. Для убедительности подделываются под «Мосэнергосбыт» Истории
«Творится что-то невообразимое». Каждый дом 17-го микрорайона пожаловался на плохую уборку снега Истории
Сайт перекупщиков предлагает билеты в ДК «Зеленоград» втридорога. Вот как отличить такой сайт от официального Истории
Покупателя в супермаркете жестко задержали за отсутствие маски. Разыскиваются очевидцы Истории
Идти по чистым дорожкам с раннего утра или подольше поспать в тишине: вот что диктуют правила и закон, а что выбираете вы? Истории
На станции Поварово открыли пешеходный тоннель. Но проблем с передвижением ещё много Истории
Концерт «Штраус-Гала» Московского государственного симфонического оркестра — 13 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Загорелся ресторан «Раздолье» на границе с Зеленоградом Новости
Число тяжких и особо тяжких преступлений в Зеленограде растет последние несколько лет. В полиции объясняют это электронным мошенничеством, но отказываются доказать Истории
Второй родитель и все дети до 18 лет в многодетных семьях получили право бесплатного проезда Новости
Изменился маршрут и остановки бесплатного автобуса КМ. По нему он будет ездить быстрей Новости
Фестиваль рисунков на снегу «Снежный холст» — 22 января в «Доме лани» Афиша
Как зеленоградский памятник «Ленин с калькулятором» занял место Прометея, а потом развалился из-за брака Истории
«Не чистили ни разу за всю зиму» — что зеленоградцы говорят о ситуации с уборкой снега. И как оправдываются коммунальщики Истории
Ночной полет по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами. Съемка с дрона — смотрите красивое видео Жизнь
«Жилищник» снес помещение для консьержки в 4-м микрорайоне с туалетом и батареей. Но все неработающие вахты собирались снести ещё три года назад Истории
Команда учеников из школы 1528 делает онлайн-кадровое агентство для программистов, где работодателям не нужно проверять кандидатов Истории
Новым резидентом зеленоградской особой зоны стала компания «Изокарб» — производитель дыхательных тестов для диагностики Хайтек
Семь важных новостей о коронавирусе в Москве: в поликлиники без записи, упрощенные больничные, сокращение карантина Истории
Биосенсор для определения плесневых токсинов в вине создали ученые МИЭТа вместе с коллегами из-за рубежа Хайтек
Женский футбол в Зеленограде. Какие футбольные команды и секции принимают девочек и женщин Гид
Пожилой человек погиб в пожаре из-за курения в постели. Это третий такой случай за месяц Новости
Магазин-дискаунтер «ПродСкладЪ» открывается в Зеленограде. Идет набор продавцов, нужен повар-мясник Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру