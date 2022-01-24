«Не чистили ни разу за всю зиму» — что зеленоградцы говорят о ситуации с уборкой снега. И как оправдываются коммунальщики
Почти три десятка жалоб на уборку снега и льда скопилось на портале «Наш город» от жителей 17-го микрорайона — пожаловался каждый дом. «Со снегом творится что-то невообразимое», пишет местный житель в префектуру.
Вот типичные жалобы:
- все дворы в снежной каше
- невозможно заехать и припарковаться — машины застревают в снегу
- снег и лом льда не вывозят — высыпают погрузчиком на газоны, повреждая кустарники и деревья
- нет ни дворников, ни техники, вынуждены пролезать по снежным кучам
- с детской коляской проехать невозможно
- качели примёрзли в снегу, на площадке для малышей снега им по пояс
- снег на пандусе для инвалидов, на спортивной площадке, на лавочке у подъезда
- после проезда трактора остаётся гололёд, плитка стала ходить ходуном и трескаться
У управляющей компании «ПИК-Комфорт» в 17-м микрорайоне один трактор и девять дворников. Возможно, этого не хватает для уборки.
«Пик-комфорт» вешает в подъездах объявления о планируемой уборке снега и просит водителей или временно переставить машины (хотя непонятно, куда) или оставить под лобовым стеклом телефон, чтобы попросить убрать машину, мешающую уборке.
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